https://sputnik-georgia.ru/20220921/primety-na-den-osennego-ravnodenstviya-chto-nuzhno-i-nelzya-delat-270657200.html

Приметы на день осеннего равноденствия: что нужно и нельзя делать

Приметы на день осеннего равноденствия: что нужно и нельзя делать

День осеннего равноденствия в 2022-м наступит 23 сентября, в 05:03 по тбилисскому времени – Солнце пересечет в это время небесный экватор и в северном... 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T19:54+0400

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Осеннему равноденствию с древних времен приписывали мистическую загадочность и связывали с ним много примет и запретов.О приметах, связанных с осенним равноденствием - что нужно и нельзя делать в этот день, читайте в Sputnik Грузия.Что можно и нельзя делатьНельзя в день осеннего равноденствия делать тяжелую работу – по народным приметам это может отпугнуть удачу. А вот сделать ревизию шкафов и кладовки нужно обязательно, так как осеннее равноденствие лучшее время для того, чтобы вынести весь хлам из дома.В день осеннего равноденствия нельзя ругаться, сквернословить или желать кому-то зла – наоборот, до наступления праздника нужно помирится с теми, с кем поругались, и наладить отношения в семье, чтобы вокруг вас царили мир и спокойствие.Нельзя начинать в день осеннего равноденствия что-то новое – все начинания могут быть обречены на провал. В этот день лучше подвести итоги, проанализировав свои дела и жизнь за прошедший год.Нельзя в осеннее равноденствие жадничать - в этот день нужно делать добро, помогать малоимущим и слабым, накрыть богатый стол и быть гостеприимным. Нельзя в день осеннего равноденствия откладывать текущие дела на потом и лениться, а также давать в долг.Нельзя оставлять грязную посуду на ночь в день осеннего равноденствия, чтобы у кого-то из домочадцев в голове не завелись темные мысли.Категорически нельзя выбрасывать в день осеннего равноденствия остатки еды, иначе весь год денег будет не хватать. Лучше покормите птиц и животных.В осеннее равноденствие можно распрощаться с вредными привычками - нужно только сделать над собой усилие.Народные приметыХорошей приметой считался плохой сон в день осеннего равноденствия – в старину верили, что человек таким образом очистится от всего плохого.Скудный стол в день осеннего равноденствия – плохая примета, предвещающая, что ближайшие 12 месяцев многого будет не хватать.Посетить родителей – хорошая примета, поэтому дети старались в день осеннего равноденствия с утра посетить отчий дом.Хорошая примета найти на осеннее равноденствие "камень удачи", вот почему люди, по пути домой, внимательно смотрели под ноги, чтобы не упустить свое счастье.Много народных примет связано и с погодой. Например, осень будет долгой и зима поздно наступит, если на осеннее равноденствие много паутины.По приметам, всю осень погода будет такой же, какой была на осеннее равноденствие.По народным приметам зима наступит скоро, если начали опадать листья ивы.Журавли спешат улететь в теплые края – это явная примета, что зима наступает суровая.О наступающей зиме судили и по урожаю рябины – чем больше в гроздьях ягод, тем зимний сезон будет холоднее.PS: хотите надолго сохранить красоту и здоровье – встаньте пораньше в день осеннего равноденствия, полюбуйтесь восходом солнца и умойтесь холодной водой.Материал подготовлен на основе открытых источников

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