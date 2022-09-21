https://sputnik-georgia.ru/20220921/putin-vystupil-s-obrascheniem-k-rossiyanam-i-obyavil-o-chastichnoy-mobilizatsii---video-270631489.html

Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации – видео

Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации – видео

В своем обращении глава государства сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в России 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T10:49+0400

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видео

владимир путин

мультимедиа

россия

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Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.Путин подчеркнул, что призыву подлежат только находящиеся в запасе – прежде всего те, кто проходил военную службу и обладает опытом. Перед отправкой в части они пройдут дополнительную подготовку.

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2022

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видео, владимир путин, мультимедиа, россия, видео