https://sputnik-georgia.ru/20220921/putin-vystupil-s-obrascheniem-k-rossiyanam-i-obyavil-o-chastichnoy-mobilizatsii---video-270631489.html
Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации – видео
Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации – видео
В своем обращении глава государства сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в России 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T10:49+0400
2022-09-21T10:49+0400
2022-09-21T11:04+0400
видео
владимир путин
мультимедиа
россия
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Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.Путин подчеркнул, что призыву подлежат только находящиеся в запасе – прежде всего те, кто проходил военную службу и обладает опытом. Перед отправкой в части они пройдут дополнительную подготовку.
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видео, владимир путин, мультимедиа, россия, видео
видео, владимир путин, мультимедиа, россия, видео
Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о частичной мобилизации – видео
10:49 21.09.2022 (обновлено: 11:04 21.09.2022)
В своем обращении глава государства сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в России
Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.
Путин подчеркнул, что призыву подлежат только находящиеся в запасе – прежде всего те, кто проходил военную службу и обладает опытом. Перед отправкой в части они пройдут дополнительную подготовку.