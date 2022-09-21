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"Рисковали жизнью ради заложников" – Папуашвили поблагодарил грузинских полицейских

"Рисковали жизнью ради заложников" – Папуашвили поблагодарил грузинских полицейских

Героизм - повседневная деятельность полицейских, которую необходимо ценить, отменить политик 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T16:57+0400

2022-09-21T16:57+0400

2022-09-21T16:57+0400

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"банк грузии"

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поблагодарил сотрудников МВД за успешное проведение спецоперации по освобождению заложников из филиала "Банка Грузии" в городе Кутаиси.Накануне в Кутаиси произошло громкое нападение на один из филиалов "Банка Грузии". Грабитель, взяв в заложники 14 человек и угрожая взорвать банк, потребовал 2 миллиона долларов. Спецоперация МВД длилась около 9 часов - в итоге злоумышленник был задержан, а заложники освобождены.По словам главы законодательного органа Грузии, вчера все жители страны наблюдали за действиями полицейских, которые, рискуя собственной жизнью, обеспечивали безопасность граждан, взятых в заложники.Как отметили в МВД, освобождение заложников производилось поэтапно. Злоумышленник был задержан, так и не получив желаемых денег - под конец он сократил требуемую сумму до 1,5 миллиона долларов.Обвиняемым оказался некий Григол Нарсия. Переговоры с захватчиком велись посредством заложников.Кроме того, злоумышленник заставлял заложников периодически выходить в прямой эфир через соцсети. Именно из этих эфиров все узнали, что на территории банка была взрывчатка и чего требует захватчик.Изначально мужчина требовал 2 миллиона долларов, а позже к этому добавились вертолет, рация и флаг России.Мужчина обвиняется в совершении террористического акта, взятии людей в заложники в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. В ближайшее время задержанному официально будет предъявлено обвинение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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