https://sputnik-georgia.ru/20220921/ubiystvo-na-vostoke-gruzii--biznesmena-zastrelili-v-sobstvennom-magazine-270646075.html

Убийство на востоке Грузии – бизнесмена застрелили в собственном магазине

Убийство на востоке Грузии – бизнесмена застрелили в собственном магазине

Молодой мужчина умер до того, как его доставили в больницу 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T15:40+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Убийство произошло в районе Сагареджо (регион Кахети) – молодого мужчину застрелили из автоматического оружия, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".Случай произошел в селе Кешало на рассвете. По информации местных жителей, в 35-летнего Айдина Гамзаева выстрелили несколько раз из огнестрельного оружия в его же собственном коммерческом объекте.Молодой мужчина умер до того, как его доставили в больницу. По одной из версий, убийство может быть связано с финансовым спором. Как известно, Гамзаев был владельцем нескольких коммерческих объектов в районе Сагареджо.Уголовное дело возбуждено по факту "умышленное убийство" и наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. По делу пока никто не задержан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сагареджо

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преступность в грузии, грузия, новости, происшествия, сагареджо, кахети