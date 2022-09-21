https://sputnik-georgia.ru/20220921/ubiystvo-programmista-v-tbilisi--esche-odin-figurant-dela-priznan-vinovnym-270650100.html

Убийство программиста в Тбилиси – еще один фигурант дела признан виновным

Убийство программиста в Тбилиси – еще один фигурант дела признан виновным

Обвиняемый укрывал убийц программиста в собственном доме 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T16:17+0400

2022-09-21T16:17+0400

2022-09-21T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным Ираклия Бибинеишвили в сокрытии преступления по делу об убийстве молодого программиста Нико Кварацхелия и приговорил к трем годам лишения свободы, говорится в сообщении прокуратуры.Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия было выпущено более десяти пуль. Подозреваемые в убийстве Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.Исследованными в суде доказательствами подтвердилось, что обвиняемому было известно, что Челидзе и Кавидзе совершили умышленное убийство Кварацхелия и их разыскивала полиция. Однако он скрыл местонахождение обвиняемых, не сообщил правоохранительным органам и укрывал преступников в собственном доме.Полиция задержала Бибинеишвили 24 февраля на основании решения судьи. Обвинения ему были предъявлены по статье "укрывательство особо тяжкого преступления".Расследование по факту гибели молодого программиста продолжается. Прокуратура Грузии приняла решение отдельно расследовать дело по возможному выявлению лиц, причастных к убийству.Детали и версии убийстваВ середине апреля Тбилисский городской суд признал Челидзе и Кавиладзе виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Челидзе получил 17 лет тюрьмы, а Кавиладзе – 16.По версии семьи и грузинских СМИ речь идет о заказном убийстве - к делу могут быть причастны сыновья вора в законе "Дато Тбилисского" - Гука и Давид Какулия. СМИ предполагают, что братья Какулия отомстили отцу основателя Feedc за то, что он якобы причастен к убийству "Дато Тбилисского".Братья Какулия были задержаны в 30 мая. Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы Грузии, приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и попытке умышленного убийства, совершенной группой.Речь идет о кровавой разборке в районе Ваке в Тбилиси 27 мая 2022 года. Двое мужчин в масках на мопеде открыли огонь по людям, сидевшим в машине, когда она остановилась на светофоре. Двое раненых были доставлены в больницу.С делом об убийстве программиста связывают и убийство соучредителя компании Silk Road Group Левана Качарава в июне этого года.Качарава, по версии СМИ, был приближенным лицом к семье вора в законе "Дато Тбилисского". Он якобы финансировал поездку ныне осужденных Челидзе и Кавиладзе в Ереван для встречи с Гукой и Давидом Какулия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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