https://sputnik-georgia.ru/20220921/v-gruzii-prazdnuyut-rozhdestvo-bozhey-materi-270519812.html
В Грузии празднуют Рождество Божьей Матери
В Грузии празднуют Рождество Божьей Матери
Основное богослужение пройдет в храме Иверской Божьей Матери 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T10:02+0400
2022-09-21T10:02+0400
2022-09-21T10:02+0400
новости
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Верующие в Грузии 21 сентября отмечают Рождество Богородицы – во всех храмах Грузии состоится торжественное богослужение, сообщает Патриархия Грузии.По данным Грузинской православной церкви, основное богослужение пройдет в храме Иверской Божьей Матери, где в этот день будет размещена копия афонской чудотворной иконы Божией Матери – "Утешительница".Богослужение проведет местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии митрополит Сенакский и Чхороцкий Шио (Муджири) Также в богослужении примет участие настоятель Афонского Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем.Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Девы Марии. Это день всемирной радости, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, грузинская православная церковь
новости, грузия, грузинская православная церковь
В Грузии празднуют Рождество Божьей Матери
Основное богослужение пройдет в храме Иверской Божьей Матери
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Верующие в Грузии 21 сентября отмечают Рождество Богородицы – во всех храмах Грузии состоится торжественное богослужение, сообщает Патриархия Грузии.
По данным Грузинской православной церкви, основное богослужение пройдет в храме Иверской Божьей Матери, где в этот день будет размещена копия афонской чудотворной иконы Божией Матери – "Утешительница".
Богослужение проведет местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии митрополит Сенакский и Чхороцкий Шио (Муджири) Также в богослужении примет участие настоятель Афонского Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем.
Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Девы Марии. Это день всемирной радости, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.