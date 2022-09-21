https://sputnik-georgia.ru/20220921/v-gruzii-prazdnuyut-rozhdestvo-bozhey-materi-270519812.html

В Грузии празднуют Рождество Божьей Матери

В Грузии празднуют Рождество Божьей Матери

Основное богослужение пройдет в храме Иверской Божьей Матери 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T10:02+0400

2022-09-21T10:02+0400

2022-09-21T10:02+0400

новости

грузия

грузинская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23361/56/233615659_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_4b601774c0c3fb874df3b5adcbd9c38b.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Верующие в Грузии 21 сентября отмечают Рождество Богородицы – во всех храмах Грузии состоится торжественное богослужение, сообщает Патриархия Грузии.По данным Грузинской православной церкви, основное богослужение пройдет в храме Иверской Божьей Матери, где в этот день будет размещена копия афонской чудотворной иконы Божией Матери – "Утешительница".Богослужение проведет местоблюститель Католикос-Патриарха всея Грузии митрополит Сенакский и Чхороцкий Шио (Муджири) Также в богослужении примет участие настоятель Афонского Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем.Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Девы Марии. Это день всемирной радости, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, грузинская православная церковь