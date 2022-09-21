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В Грузии с 21 сентября началась вакцинация против вируса гриппа
В Грузии с 21 сентября началась вакцинация против вируса гриппа
Для того, чтобы сделать прививку, граждане должны обратиться в центры вакцинации и иметь при себе справку, подтверждающую статус 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T15:00+0400
2022-09-21T15:00+0400
2022-09-21T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Вакцинация против вируса гриппа с 21 сентября началась в Грузии, сообщает Минздрав страны.В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.Сделать вакцину против гриппа в Грузии бесплатно могут: Вакцина бесплатно доступна также для лиц, работающих в сфере животноводства, фермеров, охотников, ветеринаров, военнослужащих и заключенных.Для того, чтобы сделать вакцину, граждане должны обратиться в центры вакцинации и иметь при себе справку, подтверждающую статус. Ознакомиться с перечнем центров вакцинации можно здесь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, новости, грузия, всемирная организация здравоохранения, минздрав, грипп
общество, новости, грузия, всемирная организация здравоохранения, минздрав, грипп
В Грузии с 21 сентября началась вакцинация против вируса гриппа
Для того, чтобы сделать прививку, граждане должны обратиться в центры вакцинации и иметь при себе справку, подтверждающую статус
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Вакцинация против вируса гриппа с 21 сентября началась в Грузии, сообщает Минздрав страны.
В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.
Сделать вакцину против гриппа в Грузии бесплатно могут:
лица, находящиеся на диализе
пациенты с гепатитом С (находящиеся на лечении)
граждане с пересаженными органами
бенефициары и персонал детдомов и домов для престарелых
врачи, медсестры и медперсонал, имеющий контакт с пациентами.
Вакцина бесплатно доступна также для лиц, работающих в сфере животноводства, фермеров, охотников, ветеринаров, военнослужащих и заключенных.
Для того, чтобы сделать вакцину, граждане должны обратиться в центры вакцинации и иметь при себе справку, подтверждающую статус. Ознакомиться с перечнем центров вакцинации можно здесь
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