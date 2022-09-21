https://sputnik-georgia.ru/20220921/v-gruzii-s-21-sentyabrya-nachalas-vaktsinatsiya-protiv-virusa-grippa-270645200.html

В Грузии с 21 сентября началась вакцинация против вируса гриппа

В Грузии с 21 сентября началась вакцинация против вируса гриппа

Для того, чтобы сделать прививку, граждане должны обратиться в центры вакцинации и иметь при себе справку, подтверждающую статус 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Вакцинация против вируса гриппа с 21 сентября началась в Грузии, сообщает Минздрав страны.В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.Сделать вакцину против гриппа в Грузии бесплатно могут: Вакцина бесплатно доступна также для лиц, работающих в сфере животноводства, фермеров, охотников, ветеринаров, военнослужащих и заключенных.Для того, чтобы сделать вакцину, граждане должны обратиться в центры вакцинации и иметь при себе справку, подтверждающую статус. Ознакомиться с перечнем центров вакцинации можно здесь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, новости, грузия, всемирная организация здравоохранения, минздрав, грипп