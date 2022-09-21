В Грузию вернули еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Спустя десятилетия картины вновь обрели свой дом в Национальной галерее им. Д. Шеварднадзе
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Пять картин, вывезенных на временную выставку в 90-е годы в Бельгию, были возвращены в Национальную галерею Грузии им. Д. Шеварднадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В частности, в Национальную галерею были возвращены пять полотен, временно переданных посольству в 1993 году. Среди них "Пейзаж" Левана Лагидзе, "Композиция" Зазы Бердзенишвили, "Под столом" Гелы Манджавидзе, "Белый дом" Тамаза Какабадзе и "Женщина с цветами" Заура Голава.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Отмечается, что из Бельгии было возвращено еще одно полотно, но в результате экспертизы музейных специалистов не было установлено, что это "Обнаженная женщина" Эдмунда Каландадзе. Однако картина все же была передана в посольство вместе с вышеупомянутыми работами.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Дело в том, что при изучении картины перед подписанием акта приема-передачи появились вопросы. В частности, на картине отсутствует какой-либо опознавательный знак (название картины, подпись автора, инвентарный номер фонда или иной знак), который сопровождает все остальные картины, когда-либо хранившиеся в музее.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Соответственно, вопрос о шестом полотне будет поручен генеральной инспекции министерства культуры для дополнительного изучения, в результате чего будет переслан в прокуратуру Грузии", – говорится в сообщении ведомства.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
По инициативе Теи Цулукиани в апреле 2021 года начался сбор вывезенных из Художественного музея Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе в 1999-2010 годах экспонатов и их возвращение в музеи.