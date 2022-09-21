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https://sputnik-georgia.ru/20220921/v-gruziyu-vernuli-esche-pyat-poloten-vyvezennykh-za-granitsu-v-90-kh--270637006.html
В Грузию вернули еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
В Грузию вернули еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
Спустя десятилетия картины вновь обрели свой дом в Национальной галерее им. Д. Шеварднадзе 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T15:19+0400
2022-09-21T15:19+0400
тея цулукиани
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культура
новости
бельгия
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Пять картин, вывезенных на временную выставку в 90-е годы в Бельгию, были возвращены в Национальную галерею Грузии им. Д. Шеварднадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.В частности, в Национальную галерею были возвращены пять полотен, временно переданных посольству в 1993 году. Среди них "Пейзаж" Левана Лагидзе, "Композиция" Зазы Бердзенишвили, "Под столом" Гелы Манджавидзе, "Белый дом" Тамаза Какабадзе и "Женщина с цветами" Заура Голава.Отмечается, что из Бельгии было возвращено еще одно полотно, но в результате экспертизы музейных специалистов не было установлено, что это "Обнаженная женщина" Эдмунда Каландадзе. Однако картина все же была передана в посольство вместе с вышеупомянутыми работами.Дело в том, что при изучении картины перед подписанием акта приема-передачи появились вопросы. В частности, на картине отсутствует какой-либо опознавательный знак (название картины, подпись автора, инвентарный номер фонда или иной знак), который сопровождает все остальные картины, когда-либо хранившиеся в музее."Соответственно, вопрос о шестом полотне будет поручен генеральной инспекции министерства культуры для дополнительного изучения, в результате чего будет переслан в прокуратуру Грузии", – говорится в сообщении ведомства.По инициативе Теи Цулукиани в апреле 2021 года начался сбор вывезенных из Художественного музея Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе в 1999-2010 годах экспонатов и их возвращение в музеи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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тея цулукиани, грузия, культура, новости, бельгия, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
тея цулукиани, грузия, культура, новости, бельгия, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

В Грузию вернули еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х

15:19 21.09.2022
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2022
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Спустя десятилетия картины вновь обрели свой дом в Национальной галерее им. Д. Шеварднадзе
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Пять картин, вывезенных на временную выставку в 90-е годы в Бельгию, были возвращены в Национальную галерею Грузии им. Д. Шеварднадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2022
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В частности, в Национальную галерею были возвращены пять полотен, временно переданных посольству в 1993 году. Среди них "Пейзаж" Левана Лагидзе, "Композиция" Зазы Бердзенишвили, "Под столом" Гелы Манджавидзе, "Белый дом" Тамаза Какабадзе и "Женщина с цветами" Заура Голава.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2022
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Отмечается, что из Бельгии было возвращено еще одно полотно, но в результате экспертизы музейных специалистов не было установлено, что это "Обнаженная женщина" Эдмунда Каландадзе. Однако картина все же была передана в посольство вместе с вышеупомянутыми работами.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2022
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Дело в том, что при изучении картины перед подписанием акта приема-передачи появились вопросы. В частности, на картине отсутствует какой-либо опознавательный знак (название картины, подпись автора, инвентарный номер фонда или иной знак), который сопровождает все остальные картины, когда-либо хранившиеся в музее.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2022
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Соответственно, вопрос о шестом полотне будет поручен генеральной инспекции министерства культуры для дополнительного изучения, в результате чего будет переслан в прокуратуру Грузии", – говорится в сообщении ведомства.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2022
Минкульт Грузии вернул на родину еще пять полотен, вывезенных за границу в 90-х
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
По инициативе Теи Цулукиани в апреле 2021 года начался сбор вывезенных из Художественного музея Шалвы Амиранашвили и Национальной галереи Дмитрия Шеварднадзе в 1999-2010 годах экспонатов и их возвращение в музеи.
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