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В Тбилиси найдены тела двух молодых мужчин
В Тбилиси найдены тела двух молодых мужчин
Что стало причиной смерти двух молодых ребят – пока неизвестно 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T10:52+0400
2022-09-21T10:52+0400
2022-09-21T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Тела двух молодых мужчин найдены в квартире многоэтажного дома в районе Мухиани на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".Как рассказывают местные жители, молодые ребята были друзьями и вместе снимали квартиру. По распространившейся информации, им было по 20-21 год.Что стало причиной смерти двух молодых ребят – пока неизвестно. О других деталях пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
В Тбилиси найдены тела двух молодых мужчин
Что стало причиной смерти двух молодых ребят – пока неизвестно
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik.
Тела двух молодых мужчин найдены в квартире многоэтажного дома в районе Мухиани на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Как рассказывают местные жители, молодые ребята были друзьями и вместе снимали квартиру. По распространившейся информации, им было по 20-21 год.
Что стало причиной смерти двух молодых ребят – пока неизвестно. О других деталях пока не сообщается.