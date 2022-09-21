https://sputnik-georgia.ru/20220921/v-tbilisi-naydeny-tela-dvukh-molodykh-muzhchin-270630615.html

В Тбилиси найдены тела двух молодых мужчин

В Тбилиси найдены тела двух молодых мужчин

Что стало причиной смерти двух молодых ребят – пока неизвестно 21.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-21T10:52+0400

2022-09-21T10:52+0400

2022-09-21T10:52+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249371565_85:0:2915:1592_1920x0_80_0_0_f4aef5fd8c5e95aec448cf8a427a6685.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Тела двух молодых мужчин найдены в квартире многоэтажного дома в районе Мухиани на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".Как рассказывают местные жители, молодые ребята были друзьями и вместе снимали квартиру. По распространившейся информации, им было по 20-21 год.Что стало причиной смерти двух молодых ребят – пока неизвестно. О других деталях пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси