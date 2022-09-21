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Внутренний туризм: сколько жители Грузии потратили на поездки внутри страны
Внутренний туризм: сколько жители Грузии потратили на поездки внутри страны
Жители Грузии во втором квартале этого года потратили на поездки внутри страны более 200 миллионов лари в месяц 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T09:01+0400
2022-09-21T09:01+0400
2022-09-21T09:01+0400
туризм
грузия
экономика
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квемо картли
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Средние ежемесячные траты граждан Грузии на поездки внутри страны в качестве туристов в период с 1 марта по 30 июня составили 208,7 миллиона лари, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".По данным ведомства, во втором квартале жители Грузии в среднем в месяц осуществляли 1,1 миллиона визитов по стране, что на 8% меньше аналогичного показателя 2021 года.При этом 714,2 тысячи ежемесячных визитов были туристическими, что на 6,1% меньше аналогичного показателя прошлого года.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии – граждане от 31 до 70 лет. При этом главным направлением лета 2022 года был Тбилиси, на втором месте – регионы Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, а на третьем – регион Квемо Картли.Основными целями поездок были визиты к родственникам и друзьям, поездки на дачу или шоппинг. А вот траты были в основном связаны с транспортом, питанием и покупками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, экономика, тбилиси, имерети, квемо картли, сакстат
туризм, грузия, экономика, тбилиси, имерети, квемо картли, сакстат
Внутренний туризм: сколько жители Грузии потратили на поездки внутри страны
Жители Грузии во втором квартале этого года потратили на поездки внутри страны более 200 миллионов лари в месяц
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Средние ежемесячные траты граждан Грузии на поездки внутри страны в качестве туристов в период с 1 марта по 30 июня составили 208,7 миллиона лари, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, во втором квартале жители Грузии в среднем в месяц осуществляли 1,1 миллиона визитов по стране, что на 8% меньше аналогичного показателя 2021 года.
При этом 714,2 тысячи ежемесячных визитов были туристическими, что на 6,1% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии – граждане от 31 до 70 лет. При этом главным направлением лета 2022 года был Тбилиси, на втором месте – регионы Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, а на третьем – регион Квемо Картли.
Основными целями поездок были визиты к родственникам и друзьям, поездки на дачу или шоппинг. А вот траты были в основном связаны с транспортом, питанием и покупками.