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Внутренний туризм: сколько жители Грузии потратили на поездки внутри страны

Внутренний туризм: сколько жители Грузии потратили на поездки внутри страны

Жители Грузии во втором квартале этого года потратили на поездки внутри страны более 200 миллионов лари в месяц 21.09.2022, Sputnik Грузия

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туризм

грузия

экономика

тбилиси

имерети

квемо картли

сакстат

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Средние ежемесячные траты граждан Грузии на поездки внутри страны в качестве туристов в период с 1 марта по 30 июня составили 208,7 миллиона лари, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".По данным ведомства, во втором квартале жители Грузии в среднем в месяц осуществляли 1,1 миллиона визитов по стране, что на 8% меньше аналогичного показателя 2021 года.При этом 714,2 тысячи ежемесячных визитов были туристическими, что на 6,1% меньше аналогичного показателя прошлого года.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии – граждане от 31 до 70 лет. При этом главным направлением лета 2022 года был Тбилиси, на втором месте – регионы Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, а на третьем – регион Квемо Картли.Основными целями поездок были визиты к родственникам и друзьям, поездки на дачу или шоппинг. А вот траты были в основном связаны с транспортом, питанием и покупками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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