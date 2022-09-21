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Жестокое убийство 20-летней девушки в Тбилиси – убийца останется в бессрочном заключении
Жестокое убийство 20-летней девушки в Тбилиси – убийца останется в бессрочном заключении
Обе инстанции оставили решение Тбилисского городского суда в силе 21.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-21T14:34+0400
2022-09-21T14:34+0400
2022-09-21T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Верховный суд Грузии оставил в силе решение Тбилисского апелляционного суда в отношении Ладо Григалашвили, осужденного за жестокое убийство 20-летней Анны Нацвлишвили.В ноябре 2028 года Тбилисский городской суд признал Григалашвили виновным и приговорил к бессрочному заключению. Адвокаты обжаловали решение в Тбилисском апелляционном суд, а затем и в Верховном. Обе инстанции оставили решение Тбилисского городского суда в силе. Сам осужденный не признает своей вины.Нацвлишвили обнаружили мертвой на рассвете 22 февраля неподалеку от ее дома в районе ТЕВЗ на окраине Тбилиси. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался друг Нацвлишвили Ладо Григалашвили, который, по версии прокуратуры, нанес ей 33 ранения, в том числе ножом и бетонной глыбой.Согласно материалам дела, после убийства Григалашвили переоделся, спрятал нож в гараже и, для создания себе алиби, отправился домой к Нацвлишвили под предлогом, что она не отвечает на его звонки и сообщения в соцсетях. Ночью вместе с друзьями и родственниками девушки он принимал участие в поисках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд
грузия, происшествия, новости, тбилиси, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд
Жестокое убийство 20-летней девушки в Тбилиси – убийца останется в бессрочном заключении
Обе инстанции оставили решение Тбилисского городского суда в силе
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Верховный суд Грузии оставил в силе решение Тбилисского апелляционного суда в отношении Ладо Григалашвили, осужденного за жестокое убийство 20-летней Анны Нацвлишвили.
В ноябре 2028 года Тбилисский городской суд признал Григалашвили виновным и приговорил к бессрочному заключению. Адвокаты обжаловали решение в Тбилисском апелляционном суд, а затем и в Верховном. Обе инстанции оставили решение Тбилисского городского суда в силе. Сам осужденный не признает своей вины.
Нацвлишвили обнаружили мертвой на рассвете 22 февраля неподалеку от ее дома в районе ТЕВЗ на окраине Тбилиси. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался друг Нацвлишвили Ладо Григалашвили, который, по версии прокуратуры, нанес ей 33 ранения, в том числе ножом и бетонной глыбой.
Согласно материалам дела, после убийства Григалашвили переоделся, спрятал нож в гараже и, для создания себе алиби, отправился домой к Нацвлишвили под предлогом, что она не отвечает на его звонки и сообщения в соцсетях. Ночью вместе с друзьями и родственниками девушки он принимал участие в поисках.