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Автомобильный вопрос: готовы ли жители Тбилиси отказаться от машин – видео
Автомобильный вопрос: готовы ли жители Тбилиси отказаться от машин – видео
Проблема пробок на дорогах в Тбилиси стоит уже давно. К этому прибавляется загазованность и загрязнение воздуха 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T12:17+0400
2022-09-22T12:17+0400
2022-09-22T12:55+0400
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В середине сентября большинство жителей Тбилиси вернулись из отпусков, что стало заметно не только по количеству машин, но и по давке в общественном транспорте. В социальных сетях распространяются видео недовольных тбилисцев, на которых видно, что в метро и автобусы войти можно, мягко говоря, с трудом. Интересно, что этот "напряженный" на дорогах период совпал со Всемирным международным днем без машин, который отмечается 22 сентября. В связи с этим Sputnik Грузия решил спросить у жителей столицы – у водителей автомобилей и пешеходов, готовы ли они променять личный автомобиль на общественный транспорт хотя бы на один день.
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грузия, тбилиси, автомобили, пробки в тбилиси, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео
грузия, тбилиси, автомобили, пробки в тбилиси, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео
Автомобильный вопрос: готовы ли жители Тбилиси отказаться от машин – видео
12:17 22.09.2022 (обновлено: 12:55 22.09.2022)
Проблема пробок на дорогах в Тбилиси стоит уже давно. К этому прибавляется загазованность и загрязнение воздуха
В середине сентября большинство жителей Тбилиси вернулись из отпусков, что стало заметно не только по количеству машин, но и по давке в общественном транспорте.
В социальных сетях распространяются видео недовольных тбилисцев, на которых видно, что в метро и автобусы войти можно, мягко говоря, с трудом. Интересно, что этот "напряженный" на дорогах период совпал со Всемирным международным днем без машин, который отмечается 22 сентября.
В связи с этим Sputnik Грузия
решил спросить у жителей столицы – у водителей автомобилей и пешеходов, готовы ли они променять личный автомобиль на общественный транспорт хотя бы на один день.