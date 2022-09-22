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Автомобильный вопрос: готовы ли жители Тбилиси отказаться от машин – видео

Автомобильный вопрос: готовы ли жители Тбилиси отказаться от машин – видео

Проблема пробок на дорогах в Тбилиси стоит уже давно. К этому прибавляется загазованность и загрязнение воздуха 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T12:17+0400

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В середине сентября большинство жителей Тбилиси вернулись из отпусков, что стало заметно не только по количеству машин, но и по давке в общественном транспорте. В социальных сетях распространяются видео недовольных тбилисцев, на которых видно, что в метро и автобусы войти можно, мягко говоря, с трудом. Интересно, что этот "напряженный" на дорогах период совпал со Всемирным международным днем без машин, который отмечается 22 сентября. В связи с этим Sputnik Грузия решил спросить у жителей столицы – у водителей автомобилей и пешеходов, готовы ли они променять личный автомобиль на общественный транспорт хотя бы на один день.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, тбилиси, автомобили, пробки в тбилиси, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео