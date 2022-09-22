https://sputnik-georgia.ru/20220922/azarashvili-vystupil-na-ministeriale-globalnogo-zdravookhraneniya-v-kachestve-sopredsedatelya-270671653.html

Азарашвили выступил на министериале глобального здравоохранения в качестве сопредседателя

Азарашвили выступил на министериале глобального здравоохранения в качестве сопредседателя

Глава Минздрава коснулся успехов системы здравоохранения в Грузии и поделился планами на ближайшие годы 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T13:19+0400

2022-09-22T13:19+0400

2022-09-22T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в рамках своего официального визита в США принял участие в третьем ежегодном министериале группы друзей всеобщего и глобального здравоохранения в качестве сопредседателя мероприятия, сообщает Минздрав страны.На встрече высокого уровня Азарашвили выступил с речью, в которой коснулся программы всеобщего здравоохранения Грузии и отметил, что в стране госфинансирование касается приблизительно 95% населения.На министериале глава грузинского Минздрава также коснулся вопроса новой стратегии здравоохранения Грузии, которая была утверждена в мае 2022 года. По словам министра, документ включает амбициозные, но реалистичные цели, направленные на усиление систем здравоохранения."В начале года правительство Грузии начало реформы, чтобы создать модель системы здравоохранения, ориентированной на пациента. Проходящие изменения касаются усиления первичного здравоохранения, внедрения новых механизмов финансирования в больницах, регулирования цен на необходимые медикаменты для управления незаразных заболеваний и рака", – отметил Азарашвили.По словам министра, правительство собирается еще больше улучшить госпрограмму здравоохранения и сделать пакеты более всеобъемлющими.Вместе с Азарашвили в министериале, проходящем в Нью-Йорке, принимают участие глава администрации министерства здравоохранения Георгий Энукидзе и профессор, эпидемиолог Акакий Абутидзе. Главная цель мероприятия – повышение доступа людей к услугам здравоохранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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