Азарашвили выступил на министериале глобального здравоохранения в качестве сопредседателя
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
Глава Минздрава коснулся успехов системы здравоохранения в Грузии и поделился планами на ближайшие годы
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в рамках своего официального визита в США принял участие в третьем ежегодном министериале группы друзей всеобщего и глобального здравоохранения в качестве сопредседателя мероприятия, сообщает Минздрав страны.
На встрече высокого уровня Азарашвили выступил с речью, в которой коснулся программы всеобщего здравоохранения Грузии и отметил, что в стране госфинансирование касается приблизительно 95% населения.
"Помимо всеобщего здравоохранения, у государства есть другие "вертикальные программы", целью которых является обеспечение географическим доступом к превентивным сервисам, иммунизации, раннему выявлению заболевания и скринингу. Программы включают неограниченный финансовый доступ на сервис туберкулеза, HIV и гепатита С", – заявил Азарашвили.
На министериале глава грузинского Минздрава также коснулся вопроса новой стратегии здравоохранения Грузии, которая была утверждена в мае 2022 года. По словам министра, документ включает амбициозные, но реалистичные цели, направленные на усиление систем здравоохранения.
"В начале года правительство Грузии начало реформы, чтобы создать модель системы здравоохранения, ориентированной на пациента. Проходящие изменения касаются усиления первичного здравоохранения, внедрения новых механизмов финансирования в больницах, регулирования цен на необходимые медикаменты для управления незаразных заболеваний и рака", – отметил Азарашвили.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
По словам министра, правительство собирается еще больше улучшить госпрограмму здравоохранения и сделать пакеты более всеобъемлющими.
Вместе с Азарашвили в министериале, проходящем в Нью-Йорке, принимают участие глава администрации министерства здравоохранения Георгий Энукидзе и профессор, эпидемиолог Акакий Абутидзе. Главная цель мероприятия – повышение доступа людей к услугам здравоохранения.