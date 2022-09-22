https://sputnik-georgia.ru/20220922/bez-viny-vinovaty-o-chem-molchat-eksportery-gruzinskogo-vina---video-270665341.html

Без вины виноваты: О чем молчат экспортеры грузинского вина? - видео

Без вины виноваты: О чем молчат экспортеры грузинского вина? - видео

В Грузии разгар сезона сбора урожая – Ртвели. Редакция Sputnik Грузия подготовила новый видеосюжет, посвященный одному из самых любимых грузинских продуктов за... 22.09.2022, Sputnik Грузия

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По имеющимся данным, на момент подготовки материала, Грузия за семь полных месяцев 2022 года успешно экспортировала более 38 миллионов бутылок вина в Россию, что составило 58% от общего количество отправляемого за рубеж вина. Мы собирались пообщаться с компаниями-производителями и экспортерами, но увы…В 2022 году не принято говорить вслух об успешном сотрудничестве с Россией, чтобы не накликать на себя беду. В целях сохранить свой имидж, многие компании, торгующие с соседней страной, предпочитают не афишировать свои успехи на экспортном поприще. Именно поэтому репортаж получился не экономический, как задумывалось изначально, а «слегка» политический.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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видео, мультимедиа, вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноделие, экспорт вина, видео-новости из грузии, видео