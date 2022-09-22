https://sputnik-georgia.ru/20220922/chto-nelzya-delat-vo-vremya-koridora-zatmeniy-sovety-astrologov-270683155.html
Что нельзя делать во время коридора затмений? Советы астрологов
Что нельзя делать во время коридора затмений? Советы астрологов
Второй коридор затмений в 2022 году ожидается осенью - промежуток между частным солнечным затмением и полным лунным жители Земли будут проходить с 25 октября... 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T18:29+0400
2022-09-22T18:29+0400
2022-09-22T18:29+0400
справки
солнечное затмение
лунное затмение
лунное затмение
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Все дни коридора затмений, по словам астрологов, считаются опасными, и чтобы пройти по нему спокойно и легко, следует учитывать советы специалистов.Что можно и нельзя делать во время коридора затмений – советы астрологов читайте на Sputnik Грузия.Что можно и нельзя делатьДля людей, особенно представителей огненных знаков Овнов, Львов и Стрельцов, коридор затмений - период серьезных трансформаций и перемен. Поэтому в эти дни нельзя заключать важные сделки и подписывать какие-либо бумаги.Нельзя во время коридора затмений необдуманно менять место работы и переезжать. Также нельзя в этот период начинать новые отношения.Астрологи считают, что в целом коридор затмений поможет всем понять, как лучше использовать свою энергию и в какую сторону направить.Они считают, что люди, уверенные в себе, быстро двигаясь вперед, смогут воплотить в жизнь все свои мечты. А те, кого гложут сомнения в правильности избранного пути, получат подсказки, однако важно их вовремя растолковать, чтобы не упустить свой шанс.Советы астрологовВ дни коридора затмений чувства людей обостряются – состояние ухудшается, они переживают резкие перепады настроения и ощущают эмоциональную нестабильность.По совету специалистов больше времени во время коридора затмений следует уделить пешим прогулкам, релаксации и сну. А если в этот период человек откажется от вредных привычек, он сможет начать новую жизнь с чистого листа и с другими установками.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
коридор затмений советы астрологов
коридор затмений советы астрологов
Что нельзя делать во время коридора затмений? Советы астрологов
Второй коридор затмений в 2022 году ожидается осенью - промежуток между частным солнечным затмением и полным лунным жители Земли будут проходить с 25 октября по 8 ноября
Все дни коридора затмений, по словам астрологов, считаются опасными, и чтобы пройти по нему спокойно и легко, следует учитывать советы специалистов.
Что можно и нельзя делать во время коридора затмений – советы астрологов читайте на Sputnik Грузия
.
Что можно и нельзя делать
Для людей, особенно представителей огненных знаков Овнов, Львов и Стрельцов, коридор затмений - период серьезных трансформаций и перемен. Поэтому в эти дни нельзя заключать важные сделки и подписывать какие-либо бумаги.
Нельзя во время коридора затмений необдуманно менять место работы и переезжать. Также нельзя в этот период начинать новые отношения.
Астрологи считают, что в целом коридор затмений поможет всем понять, как лучше использовать свою энергию и в какую сторону направить.
Они считают, что люди, уверенные в себе, быстро двигаясь вперед, смогут воплотить в жизнь все свои мечты. А те, кого гложут сомнения в правильности избранного пути, получат подсказки, однако важно их вовремя растолковать, чтобы не упустить свой шанс.
Советы астрологов
В дни коридора затмений чувства людей обостряются – состояние ухудшается, они переживают резкие перепады настроения и ощущают эмоциональную нестабильность.
Поэтому астрологи советуют в период коридора затмений отложить общение с внешним миром уделить больше времени себе и своим желаниям. Это позволит не совершить фатальных ошибок и понять, куда лучше двигаться дальше.
По совету специалистов больше времени во время коридора затмений следует уделить пешим прогулкам, релаксации и сну. А если в этот период человек откажется от вредных привычек, он сможет начать новую жизнь с чистого листа и с другими установками.
Материал подготовлен на основе открытых источников