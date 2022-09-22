https://sputnik-georgia.ru/20220922/deputata-sakrebulo-dedopliskaro-sbila-mashina-270697853.html
Депутата сакребуло Дедоплискаро сбила машина
Депутата сакребуло Дедоплискаро сбила машина
Джанашвили был депутатом сакребуло Дедоплисцкаро от оппозиционной партии "Единое национальное движение" 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T22:55+0400
2022-09-22T22:55+0400
2022-09-22T22:55+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1a/251564102_1195:204:4126:1853_1920x0_80_0_0_a7edf15f70a440cb7339f64a6ecd6585.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Оппозиционный депутат сакребуло (местный совещательный орган) района Дедоплисцкаро Эмзар Джанашвили погиб от травм, полученных в ДТП в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".Машина сбила Джанашвили, когда он переходил дорогу. Спустя несколько дней депутат скончался в хирургическом центре столицы.Джанашвили, член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", стал депутатом в 2021 году, выиграв выборы в мажоритарном округе района.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1a/251564102_1593:197:3801:1853_1920x0_80_0_0_9811c86155c621eeef7a6be92421b7e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, дтп
грузия, происшествия, новости, тбилиси, дтп
Депутата сакребуло Дедоплискаро сбила машина
Джанашвили был депутатом сакребуло Дедоплисцкаро от оппозиционной партии "Единое национальное движение"
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Оппозиционный депутат сакребуло (местный совещательный орган) района Дедоплисцкаро Эмзар Джанашвили погиб от травм, полученных в ДТП в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Машина сбила Джанашвили, когда он переходил дорогу. Спустя несколько дней депутат скончался в хирургическом центре столицы.
Джанашвили, член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", стал депутатом в 2021 году, выиграв выборы в мажоритарном округе района.