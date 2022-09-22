https://sputnik-georgia.ru/20220922/deputata-sakrebulo-dedopliskaro-sbila-mashina-270697853.html

Депутата сакребуло Дедоплискаро сбила машина

Депутата сакребуло Дедоплискаро сбила машина

Джанашвили был депутатом сакребуло Дедоплисцкаро от оппозиционной партии "Единое национальное движение" 22.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Оппозиционный депутат сакребуло (местный совещательный орган) района Дедоплисцкаро Эмзар Джанашвили погиб от травм, полученных в ДТП в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".Машина сбила Джанашвили, когда он переходил дорогу. Спустя несколько дней депутат скончался в хирургическом центре столицы.Джанашвили, член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", стал депутатом в 2021 году, выиграв выборы в мажоритарном округе района.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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