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https://sputnik-georgia.ru/20220922/deputata-sakrebulo-dedopliskaro-sbila-mashina-270697853.html
Депутата сакребуло Дедоплискаро сбила машина
Депутата сакребуло Дедоплискаро сбила машина
Джанашвили был депутатом сакребуло Дедоплисцкаро от оппозиционной партии "Единое национальное движение" 22.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Оппозиционный депутат сакребуло (местный совещательный орган) района Дедоплисцкаро Эмзар Джанашвили погиб от травм, полученных в ДТП в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".Машина сбила Джанашвили, когда он переходил дорогу. Спустя несколько дней депутат скончался в хирургическом центре столицы.Джанашвили, член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", стал депутатом в 2021 году, выиграв выборы в мажоритарном округе района.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, дтп
грузия, происшествия, новости, тбилиси, дтп

Депутата сакребуло Дедоплискаро сбила машина

22:55 22.09.2022
© photo: Sputnik / StringerПолицейские на месте преступления. Борьба с преступностью
Полицейские на месте преступления. Борьба с преступностью - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Джанашвили был депутатом сакребуло Дедоплисцкаро от оппозиционной партии "Единое национальное движение"
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Оппозиционный депутат сакребуло (местный совещательный орган) района Дедоплисцкаро Эмзар Джанашвили погиб от травм, полученных в ДТП в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Машина сбила Джанашвили, когда он переходил дорогу. Спустя несколько дней депутат скончался в хирургическом центре столицы.
Джанашвили, член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", стал депутатом в 2021 году, выиграв выборы в мажоритарном округе района.
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