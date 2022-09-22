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Движение на трассе Хашури-Ахалцихе-Вале будет ограничено

Движение на трассе Хашури-Ахалцихе-Вале будет ограничено

Ограничения вводятся в целях безопасности 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T08:31+0400

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грузия

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тбилиси

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале будет ограничено 22-23 сентября, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Отмечается, что ограничения вводятся в целях безопасности – на 53-54 км указанной дороги идут работы по замене старых парапетов. Проезжая часть дороги будет сужена на одной линии движения интервалами в 15-20 минут. В течение двух дней, с 7:00 по 18:00 по тбилисскому времени, после замены одного парапета автомобильная дорога периодически будет открываться для того, чтобы пропустить автомобильный поток.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог