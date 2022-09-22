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Гражданина России приговорили к 10 годам тюрьмы в Грузии
Гражданина России приговорили к 10 годам тюрьмы в Грузии
Суд постановил конфисковать у осужденного квартиру в Тбилиси, три гаража и автомобили 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T16:46+0400
2022-09-22T16:46+0400
2022-09-22T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным гражданина России в уклонении от налогов, отмывании денег и мошенничестве, приговорив его к 10 годам лишения свободы и выплате 200 тысяч лари.На суде стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый зарегистрировал вебсайт, на котором людям за оплату предлагали вид на жительство, гражданство и водительские права в разных странах. При помощи этой схемы он завладел 250 тысячами долларов, после он отмыл деньги путем фиктивных транзакций через банк.Также на суде было установлено, что гражданин России нарушил грузинское законодательство и не выплатил налоги в размере 380 тысяч лари.Помимо срока наказания, суд постановил конфисковать у осужденного квартиру в Тбилиси и три гаража, автомобили SUBARU FORESTER и CADILLAC ESCALADE и сумму на счете в размере 77 тысяч лари.Кроме того суд приостановил деятельность двух компаний, основанных осужденным, и оштрафовал каждую на 200 тысяч лари.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 сентября в размере 2,8426 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, россия, тбилиси, тбилисский городской суд
новости, грузия, россия, тбилиси, тбилисский городской суд
Гражданина России приговорили к 10 годам тюрьмы в Грузии
Суд постановил конфисковать у осужденного квартиру в Тбилиси, три гаража и автомобили
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным гражданина России в уклонении от налогов, отмывании денег и мошенничестве, приговорив его к 10 годам лишения свободы и выплате 200 тысяч лари.
На суде стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый зарегистрировал вебсайт, на котором людям за оплату предлагали вид на жительство, гражданство и водительские права в разных странах. При помощи этой схемы он завладел 250 тысячами долларов, после он отмыл деньги путем фиктивных транзакций через банк.
Также на суде было установлено, что гражданин России нарушил грузинское законодательство и не выплатил налоги в размере 380 тысяч лари.
Помимо срока наказания, суд постановил конфисковать у осужденного квартиру в Тбилиси и три гаража, автомобили SUBARU FORESTER и CADILLAC ESCALADE и сумму на счете в размере 77 тысяч лари.
Кроме того суд приостановил деятельность двух компаний, основанных осужденным, и оштрафовал каждую на 200 тысяч лари.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 сентября в размере 2,8426 GEL/$1.