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Гражданина России приговорили к 10 годам тюрьмы в Грузии

Гражданина России приговорили к 10 годам тюрьмы в Грузии

Суд постановил конфисковать у осужденного квартиру в Тбилиси, три гаража и автомобили 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T16:46+0400

2022-09-22T16:46+0400

2022-09-22T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным гражданина России в уклонении от налогов, отмывании денег и мошенничестве, приговорив его к 10 годам лишения свободы и выплате 200 тысяч лари.На суде стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый зарегистрировал вебсайт, на котором людям за оплату предлагали вид на жительство, гражданство и водительские права в разных странах. При помощи этой схемы он завладел 250 тысячами долларов, после он отмыл деньги путем фиктивных транзакций через банк.Также на суде было установлено, что гражданин России нарушил грузинское законодательство и не выплатил налоги в размере 380 тысяч лари.Помимо срока наказания, суд постановил конфисковать у осужденного квартиру в Тбилиси и три гаража, автомобили SUBARU FORESTER и CADILLAC ESCALADE и сумму на счете в размере 77 тысяч лари.Кроме того суд приостановил деятельность двух компаний, основанных осужденным, и оштрафовал каждую на 200 тысяч лари.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 сентября в размере 2,8426 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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