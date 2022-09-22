https://sputnik-georgia.ru/20220922/gruzinskiy-sumoist-pokazal-otritsatelnyy-balans-na-turnire-v-tokio--270682228.html
Грузинский сумоист показал отрицательный баланс на турнире в Токио
Грузинский сумоист показал отрицательный баланс на турнире в Токио
Теперь у Тотиносина восемь поражений и пять побед 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T17:48+0400
2022-09-22T17:48+0400
2022-09-22T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинский сумосит Леван Горгадзе (Тотиносин) за три дня до завершения турнира в Токио зафиксировал макэкоси или отрицательный баланс.Запутавшись в упавшей на площадку сагари, бывший озэки не устоял перед дебютантом высшего дивизиона макуути Хирадоуми.Теперь у Тотиносина восемь поражений и пять побед. До конца турнира ему осталось провести еще три встречи. Число поражений вне зависимости от результатов оставшихся поединков останется отрицательным.Завтра соперником Тотиносина станет Окиоуми - 12 маэгасира Востока.Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.Аки басё проходит в Кокугикане с 11 по 25 сентября.
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спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио
спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио
Грузинский сумоист показал отрицательный баланс на турнире в Токио
Теперь у Тотиносина восемь поражений и пять побед
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинский сумосит Леван Горгадзе (Тотиносин) за три дня до завершения турнира в Токио зафиксировал макэкоси или отрицательный баланс.
Запутавшись в упавшей на площадку сагари, бывший озэки не устоял перед дебютантом высшего дивизиона макуути Хирадоуми.
Теперь у Тотиносина восемь поражений и пять побед. До конца турнира ему осталось провести еще три встречи. Число поражений вне зависимости от результатов оставшихся поединков останется отрицательным.
Завтра соперником Тотиносина станет Окиоуми - 12 маэгасира Востока.
Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.
Аки басё проходит в Кокугикане с 11 по 25 сентября.