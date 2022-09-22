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Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном - премьер

Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном - премьер

Мирная инициатива соседства не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества, подчеркнул Гарибашвили 22.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили с трибуны Генассамблеи ООН заявил о намерении Грузии способствовать налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном. Он также отметил, что в июле Грузия впервые приняла "плодотворные дискуссии" министров иностранных дел Армении и Азербайджана. "Мы готовы рассматриваться в качестве центра диалога, чтобы установились столь важные в нашем регионе мир и стабильность. С этой целью Грузия способствует мирной инициативе соседства, которая подразумевает участие всех трех стран Южного Кавказа", - сказал Гарибашвили. При этом премьер отметил, что эта инициатива не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества. "Грузия надеется, что будет честным посредником, который поможет нормализации региональных отношений", - подчеркнул Гарибашвили на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

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