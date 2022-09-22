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Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном - премьер
Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном - премьер
Мирная инициатива соседства не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества, подчеркнул Гарибашвили 22.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили с трибуны Генассамблеи ООН заявил о намерении Грузии способствовать налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном. Он также отметил, что в июле Грузия впервые приняла "плодотворные дискуссии" министров иностранных дел Армении и Азербайджана. "Мы готовы рассматриваться в качестве центра диалога, чтобы установились столь важные в нашем регионе мир и стабильность. С этой целью Грузия способствует мирной инициативе соседства, которая подразумевает участие всех трех стран Южного Кавказа", - сказал Гарибашвили. При этом премьер отметил, что эта инициатива не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества. "Грузия надеется, что будет честным посредником, который поможет нормализации региональных отношений", - подчеркнул Гарибашвили на 77-й сессии Генассамблеи ООН.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, армения, азербайджан, оон, га оон
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, армения, азербайджан, оон, га оон

Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном - премьер

22:02 22.09.2022 (обновлено: 22:30 22.09.2022)
© Youtube / Լուրեր / ScreenshotПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на официальной церемонии открытия Моста Дружбы (19 августа 2022). Грузия
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на официальной церемонии открытия Моста Дружбы (19 августа 2022). Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2022
© Youtube / Լուրեր / Screenshot
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Мирная инициатива соседства не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества, подчеркнул Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили с трибуны Генассамблеи ООН заявил о намерении Грузии способствовать налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Несмотря на сложную ситуацию в регионе, мы не жалеем усилий для налаживания отношений между соседями. У нас уже были успешные случаи, в том числе безопасное возвращение 15 армянских военнопленных взамен на карты заминированных территорий Азербайджана", - сказал Гарибашвили.

Он также отметил, что в июле Грузия впервые приняла "плодотворные дискуссии" министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
"Мы готовы рассматриваться в качестве центра диалога, чтобы установились столь важные в нашем регионе мир и стабильность. С этой целью Грузия способствует мирной инициативе соседства, которая подразумевает участие всех трех стран Южного Кавказа", - сказал Гарибашвили.
При этом премьер отметил, что эта инициатива не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества.
"Грузия надеется, что будет честным посредником, который поможет нормализации региональных отношений", - подчеркнул Гарибашвили на 77-й сессии Генассамблеи ООН.
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