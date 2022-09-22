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Грузия и Китай углубляют сотрудничество
Грузия и Китай углубляют сотрудничество
Премьер Грузии и глава МИД Китая провели переговоры на полях ГА ООН 22.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузино-китайские отношения и перспективы их развития были главными темами встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с госсоветником, министром иностранных дел Китая Ван И.Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба правительства Грузии.На встрече также было отмечено, что Китай входит в пятерку торговых партнеров Грузии.По информации пресс-службы, Гарибашвили также подтвердил решительную поддержку Грузии принципа единого Китая.На встрече была подчеркнута важность укрепления двусторонних связей по многим направлениям и дана положительная оценка высокой динамике сотрудничества на уровне ведомств.Стороны поприветствовали юбилейную дату – 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем и выразили готовность к дальнейшему углублению уже сложившихся дружественных связей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, ван и, китай, нью-йорк, мид китая, оон
Грузия и Китай углубляют сотрудничество
12:02 22.09.2022 (обновлено: 12:06 22.09.2022)
Премьер Грузии и глава МИД Китая провели переговоры на полях ГА ООН
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузино-китайские отношения и перспективы их развития были главными темами встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с госсоветником, министром иностранных дел Китая Ван И.
Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
"Ираклий Гарибашвили и Ван И рассмотрели основные направления повестки дня двустороннего сотрудничества между Грузией и Китайской Народной Республикой и выразили удовлетворение существующим плодотворным сотрудничеством", – сообщает пресс-служба администрации правительства.
На встрече также было отмечено, что Китай входит в пятерку торговых партнеров Грузии.
По информации пресс-службы, Гарибашвили также подтвердил решительную поддержку Грузии принципа единого Китая.
На встрече была подчеркнута важность укрепления двусторонних связей по многим направлениям и дана положительная оценка высокой динамике сотрудничества на уровне ведомств.
Стороны поприветствовали юбилейную дату – 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем и выразили готовность к дальнейшему углублению уже сложившихся дружественных связей.