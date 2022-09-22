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Грузия участвует в крупной туристической выставке в Париже
Грузия участвует в крупной туристической выставке в Париже
В рамках выставки Национальная администрация туризма Грузии проведет презентации во Франции 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T07:31+0400
2022-09-22T07:31+0400
2022-09-22T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в одной из самых крупных туристических выставок мира IFTM Top Resa, проходящей во Франции, сообщает пресс-служба ведомства.IFTM Top Resa проходит в Париже. Помимо администрации туризма Грузии, в выставке принимают участие около десяти грузинских туркомпаний, Департамент туризма и курортов Аджарии, а также других регионов страны.В рамках трехдневной международной выставки гости мероприятия могут ознакомиться с туристическими направлениями Грузии.В рамках выставки Национальная администрация туризма проведет презентации и встречи с международными компаниями.На выставке IFTM Top Resa присутствуют 34 тысячи представителей сферы туризма. На выставке принимают участие 200 стран и турнаправлений, а также 1,7 тысячи брендов.В рамках выставки пройдет 150 конференций.IFTM Top Resa – это многоцелевая выставка, посвященная туризму и путешествиям, которая охватывает все сферы путешествий: бизнес, отдых, группы, MICE. Это платформа для изучения тенденций конкретного рынка и отрасли.Выставка открылась 21 сентября и продлится до 24 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, новости, париж, тбилиси, франция, туристические достопримечательности, турист
туризм, грузия, новости, париж, тбилиси, франция, туристические достопримечательности, турист
Грузия участвует в крупной туристической выставке в Париже
В рамках выставки Национальная администрация туризма Грузии проведет презентации во Франции
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в одной из самых крупных туристических выставок мира IFTM Top Resa, проходящей во Франции, сообщает пресс-служба ведомства.
IFTM Top Resa проходит в Париже. Помимо администрации туризма Грузии, в выставке принимают участие около десяти грузинских туркомпаний, Департамент туризма и курортов Аджарии, а также других регионов страны.
В рамках трехдневной международной выставки гости мероприятия могут ознакомиться с туристическими направлениями Грузии.
"Франция является одним из наших ведущих туристических рынков, в этом направлении мы осуществляем не одну маркетинговую активность, начиная от маркетинговых кампаний на ведущих платформах, заканчивая инфо и пресс-турами. Соответственно, участие в IFTM Top Resa крайне важно", – заявила и. о. руководителя администрации туризма Медея Джаниашвили.
В рамках выставки Национальная администрация туризма проведет презентации и встречи с международными компаниями.
На выставке IFTM Top Resa присутствуют 34 тысячи представителей сферы туризма. На выставке принимают участие 200 стран и турнаправлений, а также 1,7 тысячи брендов.
В рамках выставки пройдет 150 конференций.
IFTM Top Resa – это многоцелевая выставка, посвященная туризму и путешествиям, которая охватывает все сферы путешествий: бизнес, отдых, группы, MICE. Это платформа для изучения тенденций конкретного рынка и отрасли.
Выставка открылась 21 сентября и продлится до 24 сентября.