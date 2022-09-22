https://sputnik-georgia.ru/20220922/gruziya-uchastvuet-v-krupnoy-turisticheskoy-vystavke-v-parizhe-270640092.html

Грузия участвует в крупной туристической выставке в Париже

Грузия участвует в крупной туристической выставке в Париже

В рамках выставки Национальная администрация туризма Грузии проведет презентации во Франции 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T07:31+0400

2022-09-22T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в одной из самых крупных туристических выставок мира IFTM Top Resa, проходящей во Франции, сообщает пресс-служба ведомства.IFTM Top Resa проходит в Париже. Помимо администрации туризма Грузии, в выставке принимают участие около десяти грузинских туркомпаний, Департамент туризма и курортов Аджарии, а также других регионов страны.В рамках трехдневной международной выставки гости мероприятия могут ознакомиться с туристическими направлениями Грузии.В рамках выставки Национальная администрация туризма проведет презентации и встречи с международными компаниями.На выставке IFTM Top Resa присутствуют 34 тысячи представителей сферы туризма. На выставке принимают участие 200 стран и турнаправлений, а также 1,7 тысячи брендов.В рамках выставки пройдет 150 конференций.IFTM Top Resa – это многоцелевая выставка, посвященная туризму и путешествиям, которая охватывает все сферы путешествий: бизнес, отдых, группы, MICE. Это платформа для изучения тенденций конкретного рынка и отрасли.Выставка открылась 21 сентября и продлится до 24 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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