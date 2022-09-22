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ГЖД упрощает производство документации для международных перевозок
ГЖД упрощает производство документации для международных перевозок
Компания призывает потребителей руководствоваться инструкцией и видеоуроками 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T14:00+0400
2022-09-22T14:00+0400
2022-09-22T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) начнет производство документации международных перевозок в электронном виде в тестовом режиме с 27 сентября, говорится в сообщении компании.ГЖД упрощает процедуры для потребителей сервиса грузовых перевозок. Компания призывает потребителей руководствоваться инструкцией и видеоуроками.Оформление данного документа полностью основано на правилах заполнения документа для международных железнодорожных грузовых перевозок. Кроме того, пользователи железных дорог смогут в электронном виде подавать заполненный документ в компанию, ставить электронную подпись и отслеживать статус своего документа в режиме онлайн.В компании отмечают, что получать местные грузовые накладные и транспортные поручения онлайн пользователи ГЖД могут с 2017 года.Доходы Грузинской железной дороги от грузовых перевозок за первое полугодие 2022 года являются рекордными за последние семь лет и превысили 191 миллион лари. Объем грузоперевозок за отчетный период составил 6,8 миллиона тонн, что на 13,3% больше аналогичного периода 2021 года.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, черное море, анаклия, гжд, грузинская железная дорога
экономика, новости, грузия, черное море, анаклия, гжд, грузинская железная дорога
ГЖД упрощает производство документации для международных перевозок
Компания призывает потребителей руководствоваться инструкцией и видеоуроками
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) начнет производство документации международных перевозок в электронном виде в тестовом режиме с 27 сентября, говорится в сообщении компании.
ГЖД упрощает процедуры для потребителей сервиса грузовых перевозок. Компания призывает потребителей руководствоваться инструкцией и видеоуроками.
По информации компании, грузовладельцы смогут как получить и заполнить необходимую документацию для перевозок, не выходя из офисов, посредством веб-страницы cargo.railway.ge, так и получить документ международного железнодорожного грузового сообщения.
Оформление данного документа полностью основано на правилах заполнения документа для международных железнодорожных грузовых перевозок. Кроме того, пользователи железных дорог смогут в электронном виде подавать заполненный документ в компанию, ставить электронную подпись и отслеживать статус своего документа в режиме онлайн.
В компании отмечают, что получать местные грузовые накладные и транспортные поручения онлайн пользователи ГЖД могут с 2017 года.
Доходы Грузинской железной дороги от грузовых перевозок за первое полугодие 2022 года являются рекордными за последние семь лет и превысили 191 миллион лари. Объем грузоперевозок за отчетный период составил 6,8 миллиона тонн, что на 13,3% больше аналогичного периода 2021 года.
Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути".
Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.