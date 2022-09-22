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"Китай не будет безучастным наблюдателем" - глава МИД о конфликте на Украине
"Китай не будет безучастным наблюдателем" - глава МИД о конфликте на Украине
Негативное воздействие конфликта становится все более серьезным, сказал представитель КНР 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T21:10+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Китай не станет наблюдать за конфликтом на Украине со стороны, но и обострять его не намерен, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает РИА Новости. В противостоянии на Украине наблюдается тенденция расширения и затягивания, заявил глава МИД Китая. По его словам, негативное воздействие конфликта становится все более серьезным, и он назвал главными приоритетами прекращение огня и мирное урегулирование.По его словам, КНР поддерживает Евросоюз в вопросе достижения мира. "В то же время мы поддерживаем ЕС и ведущие европейские страны в том, чтобы они продолжили активное посредничество и прилагали все усилия для достижения мира", — отметил Ван И.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Накануне в России была объявлена частичная мобилизация. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Китай не будет безучастным наблюдателем" - глава МИД о конфликте на Украине
21:10 22.09.2022 (обновлено: 21:11 22.09.2022)
Негативное воздействие конфликта становится все более серьезным, сказал представитель КНР
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik.
Китай не станет наблюдать за конфликтом на Украине со стороны, но и обострять его не намерен, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает РИА Новости
.
В противостоянии на Украине наблюдается тенденция расширения и затягивания, заявил глава МИД Китая. По его словам, негативное воздействие конфликта становится все более серьезным, и он назвал главными приоритетами прекращение огня и мирное урегулирование.
"Китай не будет безучастным наблюдателем и тем более не станет подливать масла в огонь, а продолжит играть свою роль", - сказал Ван И в ходе встречи, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, КНР поддерживает Евросоюз в вопросе достижения мира.
"В то же время мы поддерживаем ЕС и ведущие европейские страны в том, чтобы они продолжили активное посредничество и прилагали все усилия для достижения мира", — отметил Ван И.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Накануне в России была объявлена частичная мобилизация.