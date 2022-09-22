https://sputnik-georgia.ru/20220922/kobakhidze-rasskazal-o-problemakh-oppozitsii-270675469.html

Кобахидзе рассказал о проблемах оппозиции

Кобахидзе рассказал о проблемах оппозиции

Как только "радикальная оппозиция" ослабевает, ситуация в стране сразу успокаивается, уверен Кобахидзе 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T15:22+0400

2022-09-22T15:22+0400

2022-09-22T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе рассказал о противостоянии внутри крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" (ЕНД).По информации Кобахидзе, депутата и одного из лидеров "Нацдвижения" Левана Хабеишвили прямо финансирует бывший министр обороны Грузии, а ныне владелец оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили. По словам Кобахидзе, согласно имеющейся информации, несколько дней назад это опротестовал председатель "Нацдвижения" Ника Мелия.По его словам, Мелия хочет, чтобы Кезерашвили не финансировал Хабеишвили, но Кезерашвили все равно это делает."То, что Кезерашвили финансирует Хабеишвили в обход Мелия – СГБ ни при чем. Это проблема Кезерашвили, Мелия и Хабеишвили, и проблема Саакашвили, а не наша. Кезерашвили пытается перепрыгнуть через других людей и получить больше власти внутри партии. Да поможет Бог этим людям", – добавил Кобахидзе.Ранее Мелия обвинил власть в упорных попытках очернить и ослабить оппозицию, отметив, что слабость оппозиции прямо пропорциональна силе авторитарного режима. По его словам, "Грузинская мечта" теряет международную и электоральную поддержку, что дает больше шансов оппозиции.Создавшейся в оппозиции ситуацией сам Кобахидзе доволен и считает ее идеальной.Как только "радикальная оппозиция" ослабевает, ситуация в стране сразу успокаивается и степень поляризации снижается, а как только они усиливаются, сразу возрастает степень поляризации и создаются угрозы в плане беспорядков и т. д., отметил Кобахидзе.Заявления о слабости оппозиции, в частности в ЕНД, часто звучат из уст лидеров правящей партии и депутатов парламентского большинства. Как считают в "Грузинской мечте", высказывания "радикальной оппозиции" о неповиновении, досрочных выборах и акциях протеста говорят о слабости оппонентов. Шагами Мелия были недовольны и в рядах самой оппозиции.В начале сентября председатель "Нацдвижения" Ника Мелия заявил, что все шаги и действия "Национального движения", в том числе акции протеста, будут направлены на достижение назначения внеочередных парламентских выборов. По его словам, именно досрочные выборы позволят смягчить политический кризис в стране.В правящей партии это заявление назвали слабостью, а вице-премьер Тея Цулукиани назвала радикальную оппозицию "сборищем лузеров".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, тбилиси, грузинская мечта, сгб