https://sputnik-georgia.ru/20220922/minfin-tpp-na-granitse-gruzii-s-rossiey-rabotaet-besprepyatstvenno-270684474.html

Минфин: ТПП на границе Грузии с Россией работает беспрепятственно

Минфин: ТПП на границе Грузии с Россией работает беспрепятственно

Служба доходов Минфина призывает СМИ воздерживаться от распространения недостоверной и непроверенной информации 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T18:18+0400

2022-09-22T18:18+0400

2022-09-22T18:18+0400

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тпп "казбеги – верхний ларс"

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе работает беспрепятственно, при полной нагрузке, говорится в заявлении Службы доходов министерства финансов Грузии.На сегодняшний день на сухопутной границе Грузии и России действует один единственный ТПП - "Казбеги" - "Верхний Ларс".В ведомстве отметили, что за последние десять дней резкой разницы между количеством въезжающих и выезжающих через государственную границу Грузии нет.Служба доходов Минфина призывает СМИ воздерживаться от распространения недостоверной и непроверенной информации. СМИ утверждают, что на фоне объявленной в России частичной мобилизации с вечера 21 сентября на границе России и Грузии образовались пробки.Дорога через КПП "Верхний Ларс" – единственный действующий сухопутный маршрут из Армении в Россию. С начала мая стали возникать большие пробки, в связи с тем, что грузовое сообщение на Черном море усложнилось, и часть грузов (в том числе турецких) стала направляться в Россию сухопутным путем.

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2022

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грузия, новости, экономика, россия, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"