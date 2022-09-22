https://sputnik-georgia.ru/20220922/minfin-tpp-na-granitse-gruzii-s-rossiey-rabotaet-besprepyatstvenno-270684474.html
Минфин: ТПП на границе Грузии с Россией работает беспрепятственно
Минфин: ТПП на границе Грузии с Россией работает беспрепятственно
Служба доходов Минфина призывает СМИ воздерживаться от распространения недостоверной и непроверенной информации 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T18:18+0400
2022-09-22T18:18+0400
2022-09-22T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе работает беспрепятственно, при полной нагрузке, говорится в заявлении Службы доходов министерства финансов Грузии.На сегодняшний день на сухопутной границе Грузии и России действует один единственный ТПП - "Казбеги" - "Верхний Ларс".В ведомстве отметили, что за последние десять дней резкой разницы между количеством въезжающих и выезжающих через государственную границу Грузии нет.Служба доходов Минфина призывает СМИ воздерживаться от распространения недостоверной и непроверенной информации. СМИ утверждают, что на фоне объявленной в России частичной мобилизации с вечера 21 сентября на границе России и Грузии образовались пробки.Дорога через КПП "Верхний Ларс" – единственный действующий сухопутный маршрут из Армении в Россию. С начала мая стали возникать большие пробки, в связи с тем, что грузовое сообщение на Черном море усложнилось, и часть грузов (в том числе турецких) стала направляться в Россию сухопутным путем.
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грузия, новости, экономика, россия, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"
грузия, новости, экономика, россия, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"
Минфин: ТПП на границе Грузии с Россией работает беспрепятственно
Служба доходов Минфина призывает СМИ воздерживаться от распространения недостоверной и непроверенной информации
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе работает беспрепятственно, при полной нагрузке, говорится в заявлении Службы доходов министерства финансов Грузии.
На сегодняшний день на сухопутной границе Грузии и России действует один единственный ТПП - "Казбеги" - "Верхний Ларс".
"Ввоз/вывоз товаров на таможенную территорию Грузии, движение автотранспортных средств, а также осуществление процедур таможенного контроля в отношении лиц, пересекающих государственную границу, осуществляются при полной нагрузке, 24 часа в сутки, беспрепятственно", - сказано в заявлении.
В ведомстве отметили, что за последние десять дней резкой разницы между количеством въезжающих и выезжающих через государственную границу Грузии нет.
Служба доходов Минфина призывает СМИ воздерживаться от распространения недостоверной и непроверенной информации. СМИ утверждают, что на фоне объявленной в России частичной мобилизации с вечера 21 сентября на границе России и Грузии образовались пробки.
Дорога через КПП "Верхний Ларс" – единственный действующий сухопутный маршрут из Армении в Россию. С начала мая стали возникать большие пробки, в связи с тем, что грузовое сообщение на Черном море усложнилось, и часть грузов (в том числе турецких) стала направляться в Россию сухопутным путем.