https://sputnik-georgia.ru/20220922/ministr-zdravookhraneniya-gruzii-obsudil-s-glavoy-voz-pandemiyu-covid-19-270667836.html

Министр здравоохранения Грузии обсудил с главой ВОЗ пандемию COVID-19

Министр здравоохранения Грузии обсудил с главой ВОЗ пандемию COVID-19

Глава Минздрава Грузии находится с официальным визитом в США 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T11:20+0400

2022-09-22T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Вопрос пандемии коронавируса, ее результаты и ожидания обсудил на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, сообщает Минздрав страны.Глава Минздрава Грузии находится с официальным визитом в США. Азарашвили принял участие в третьем ежегодном министериале группы друзей всеобщего здравоохранения и глобального здравоохранения.Азарашвили провел трехстороннюю встречу с главой ВОЗ и министром иностранных дел, вице-премьером Тайланда Доном Праматвинаем.На встрече с главой ВОЗ Азарашвили, в частности, отметил, что в течение определенного времени коронавирус испытал значительный регресс, стал эндемическим вирусом и останется среди людей как сезонный грипп.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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минздрав, таиланд, грузия, новости, общество, зураб азарашвили, сша, тбилиси, всемирная организация здравоохранения