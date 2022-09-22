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https://sputnik-georgia.ru/20220922/ministr-zdravookhraneniya-gruzii-obsudil-s-glavoy-voz-pandemiyu-covid-19-270667836.html
Министр здравоохранения Грузии обсудил с главой ВОЗ пандемию COVID-19
Министр здравоохранения Грузии обсудил с главой ВОЗ пандемию COVID-19
Глава Минздрава Грузии находится с официальным визитом в США 22.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Вопрос пандемии коронавируса, ее результаты и ожидания обсудил на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, сообщает Минздрав страны.Глава Минздрава Грузии находится с официальным визитом в США. Азарашвили принял участие в третьем ежегодном министериале группы друзей всеобщего здравоохранения и глобального здравоохранения.Азарашвили провел трехстороннюю встречу с главой ВОЗ и министром иностранных дел, вице-премьером Тайланда Доном Праматвинаем.На встрече с главой ВОЗ Азарашвили, в частности, отметил, что в течение определенного времени коронавирус испытал значительный регресс, стал эндемическим вирусом и останется среди людей как сезонный грипп.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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минздрав, таиланд, грузия, новости, общество, зураб азарашвили, сша, тбилиси, всемирная организация здравоохранения
минздрав, таиланд, грузия, новости, общество, зураб азарашвили, сша, тбилиси, всемирная организация здравоохранения

Министр здравоохранения Грузии обсудил с главой ВОЗ пандемию COVID-19

11:20 22.09.2022 (обновлено: 11:41 22.09.2022)
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2022
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
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Глава Минздрава Грузии находится с официальным визитом в США
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Вопрос пандемии коронавируса, ее результаты и ожидания обсудил на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, сообщает Минздрав страны.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2022
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
Глава Минздрава Грузии находится с официальным визитом в США. Азарашвили принял участие в третьем ежегодном министериале группы друзей всеобщего здравоохранения и глобального здравоохранения.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2022
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
Азарашвили провел трехстороннюю встречу с главой ВОЗ и министром иностранных дел, вице-премьером Тайланда Доном Праматвинаем.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2022
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
На встрече с главой ВОЗ Азарашвили, в частности, отметил, что в течение определенного времени коронавирус испытал значительный регресс, стал эндемическим вирусом и останется среди людей как сезонный грипп.
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