Министр здравоохранения Грузии обсудил с главой ВОЗ пандемию COVID-19
11:20 22.09.2022 (обновлено: 11:41 22.09.2022)
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
Глава Минздрава Грузии находится с официальным визитом в США
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Вопрос пандемии коронавируса, ее результаты и ожидания обсудил на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, сообщает Минздрав страны.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
Глава Минздрава Грузии находится с официальным визитом в США. Азарашвили принял участие в третьем ежегодном министериале группы друзей всеобщего здравоохранения и глобального здравоохранения.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
Азарашвили провел трехстороннюю встречу с главой ВОЗ и министром иностранных дел, вице-премьером Тайланда Доном Праматвинаем.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
На встрече с главой ВОЗ Азарашвили, в частности, отметил, что в течение определенного времени коронавирус испытал значительный регресс, стал эндемическим вирусом и останется среди людей как сезонный грипп.