https://sputnik-georgia.ru/20220922/model-matilda-gvarliani-poyavilas-na-pokaze-fendi-v-milane-270672491.html
Модель Матильда Гварлиани появилась на показе Fendi в Милане
Модель Матильда Гварлиани появилась на показе Fendi в Милане
Матильда не шутит и медленно, но верно покоряет международные модные подиумы 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T13:41+0400
2022-09-22T13:41+0400
2022-09-22T13:41+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани теперь покоряет Неделю моды в Милане – манекенщица прошлась по подиуму на показе бренда Fendi.Неделя моды в Милане началась 21 сентября, и Fendi провели показ одними из первых. Для бренда эта коллекция стала второй в рамках так называемого модного месяца – курортную линейку модный Дом презентовал еще в Нью-Йорке.Интересно, что Матильда приняла участие и на прошлом показе Fendi. Помимо этого, девушка предстала на показе также известного бренда Carolina Herrera, продемонстрировав коллекцию весна-лето 2023.Матильде Гварлиани 19 лет. Однако несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес, грузия, новости, культура, милан, тбилиси, модельный бизнес, модель
шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес, грузия, новости, культура, милан, тбилиси, модельный бизнес, модель
Модель Матильда Гварлиани появилась на показе Fendi в Милане
Матильда не шутит и медленно, но верно покоряет международные модные подиумы
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани теперь покоряет Неделю моды в Милане – манекенщица прошлась по подиуму на показе бренда Fendi.
Неделя моды в Милане началась 21 сентября, и Fendi провели показ одними из первых. Для бренда эта коллекция стала второй в рамках так называемого модного месяца – курортную линейку модный Дом презентовал еще в Нью-Йорке.
Интересно, что Матильда приняла участие и на прошлом показе Fendi. Помимо этого, девушка предстала на показе также известного бренда Carolina Herrera, продемонстрировав коллекцию весна-лето 2023.
Матильде Гварлиани 19 лет. Однако несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.
Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.
Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model.