https://sputnik-georgia.ru/20220922/neizvestnye-ograbili-restoran-v-tsentre-kutaisi-270678191.html

Неизвестные ограбили ресторан в центре Кутаиси

Неизвестные ограбили ресторан в центре Кутаиси

По словам владельца ресторана, это уже второй случай за последнюю неделю 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T15:44+0400

2022-09-22T15:44+0400

2022-09-22T15:44+0400

грузия

происшествия

новости

кутаиси

тбилиси

имерети

аджарское телевидение

ограбление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24721/19/247211977_0:198:3000:1886_1920x0_80_0_0_9c01b871fae4890d8945d27aa83da254.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Неизвестные ограбили ресторан, расположенный на центральной площади города Кутаиси (Имерети), сообщает Аджарское телевидение.По словам владельца ресторана, это уже второй случай за последнюю неделю. Он предполагает, что ресторан ограбили несовершеннолетние, которые пробрались в заведение, разбив дверь.Во время первого ограбления они унесли с собой более 4 тысяч лари (1,3 тысячи долларов), а во время второго – сумма была несущественной, рассказывают в ресторане.По словам владельца ресторана, на центральной площади Кутаиси установлено множество камер, однако установить личность грабителей не удалось.В МВД Грузии начато следствие, в обоих случаях фигурируют несовершеннолетние.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

тбилиси

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, кутаиси, тбилиси, имерети, аджарское телевидение, ограбление