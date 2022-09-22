https://sputnik-georgia.ru/20220922/neizvestnye-ograbili-restoran-v-tsentre-kutaisi-270678191.html
Неизвестные ограбили ресторан в центре Кутаиси
Неизвестные ограбили ресторан в центре Кутаиси
По словам владельца ресторана, это уже второй случай за последнюю неделю 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T15:44+0400
2022-09-22T15:44+0400
2022-09-22T15:44+0400
грузия
происшествия
новости
кутаиси
тбилиси
имерети
аджарское телевидение
ограбление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24721/19/247211977_0:198:3000:1886_1920x0_80_0_0_9c01b871fae4890d8945d27aa83da254.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Неизвестные ограбили ресторан, расположенный на центральной площади города Кутаиси (Имерети), сообщает Аджарское телевидение.По словам владельца ресторана, это уже второй случай за последнюю неделю. Он предполагает, что ресторан ограбили несовершеннолетние, которые пробрались в заведение, разбив дверь.Во время первого ограбления они унесли с собой более 4 тысяч лари (1,3 тысячи долларов), а во время второго – сумма была несущественной, рассказывают в ресторане.По словам владельца ресторана, на центральной площади Кутаиси установлено множество камер, однако установить личность грабителей не удалось.В МВД Грузии начато следствие, в обоих случаях фигурируют несовершеннолетние.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кутаиси
тбилиси
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24721/19/247211977_203:0:2874:2003_1920x0_80_0_0_02f7e10d989089753eab62165ff1437f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, кутаиси, тбилиси, имерети, аджарское телевидение, ограбление
грузия, происшествия, новости, кутаиси, тбилиси, имерети, аджарское телевидение, ограбление
Неизвестные ограбили ресторан в центре Кутаиси
По словам владельца ресторана, это уже второй случай за последнюю неделю
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik.
Неизвестные ограбили ресторан, расположенный на центральной площади города Кутаиси (Имерети), сообщает Аджарское телевидение
.
По словам владельца ресторана, это уже второй случай за последнюю неделю. Он предполагает, что ресторан ограбили несовершеннолетние, которые пробрались в заведение, разбив дверь.
Во время первого ограбления они унесли с собой более 4 тысяч лари (1,3 тысячи долларов), а во время второго – сумма была несущественной, рассказывают в ресторане.
По словам владельца ресторана, на центральной площади Кутаиси установлено множество камер, однако установить личность грабителей не удалось.
В МВД Грузии начато следствие, в обоих случаях фигурируют несовершеннолетние.