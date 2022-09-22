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https://sputnik-georgia.ru/20220922/neizvestnye-ograbili-restoran-v-tsentre-kutaisi-270678191.html
Неизвестные ограбили ресторан в центре Кутаиси
Неизвестные ограбили ресторан в центре Кутаиси
По словам владельца ресторана, это уже второй случай за последнюю неделю 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T15:44+0400
2022-09-22T15:44+0400
грузия
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аджарское телевидение
ограбление
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Неизвестные ограбили ресторан, расположенный на центральной площади города Кутаиси (Имерети), сообщает Аджарское телевидение.По словам владельца ресторана, это уже второй случай за последнюю неделю. Он предполагает, что ресторан ограбили несовершеннолетние, которые пробрались в заведение, разбив дверь.Во время первого ограбления они унесли с собой более 4 тысяч лари (1,3 тысячи долларов), а во время второго – сумма была несущественной, рассказывают в ресторане.По словам владельца ресторана, на центральной площади Кутаиси установлено множество камер, однако установить личность грабителей не удалось.В МВД Грузии начато следствие, в обоих случаях фигурируют несовершеннолетние.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, кутаиси, тбилиси, имерети, аджарское телевидение, ограбление
грузия, происшествия, новости, кутаиси, тбилиси, имерети, аджарское телевидение, ограбление

Неизвестные ограбили ресторан в центре Кутаиси

15:44 22.09.2022
© photo: Sputnik / StringerПолицейская лента на месте ЧП
Полицейская лента на месте ЧП - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По словам владельца ресторана, это уже второй случай за последнюю неделю
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Неизвестные ограбили ресторан, расположенный на центральной площади города Кутаиси (Имерети), сообщает Аджарское телевидение.
По словам владельца ресторана, это уже второй случай за последнюю неделю. Он предполагает, что ресторан ограбили несовершеннолетние, которые пробрались в заведение, разбив дверь.
Во время первого ограбления они унесли с собой более 4 тысяч лари (1,3 тысячи долларов), а во время второго – сумма была несущественной, рассказывают в ресторане.
По словам владельца ресторана, на центральной площади Кутаиси установлено множество камер, однако установить личность грабителей не удалось.
В МВД Грузии начато следствие, в обоих случаях фигурируют несовершеннолетние.
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