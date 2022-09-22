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Парламент Грузии одобрил новые правила ареста имущества
Парламент Грузии одобрил новые правила ареста имущества
Согласно поправкам, наложить арест на имущество можно будет в пять этапов 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T18:50+0400
2022-09-22T18:50+0400
2022-09-22T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении принял поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые касаются правил ареста имущества обвиняемых.За законопроект проголосовали 89 депутатов.Ранее Конституционный суд Грузии счел действующие нормы не соответствующими Конституции страны, а также дал рекомендацию определить сроки ареста имущества.В случае принятия поправок во всех трех чтениях, арест можно будет наложить на имущество, добытое незаконным путем или в отношении которого совершено преступление, только при наличии конкретных обоснований.В частности, должно быть обоснованное подозрение, что имущество будет использовано для совершения нового преступления, либо будет уничтожено или повреждено, либо есть угроза растраты или сокрытия, либо это необходимо с целью изъятия, так как есть доказательства получения его незаконным путем.При этом наложить арест на имущество можно будет в пять этапов. При этом каждый этап должен быть не более года.Если ознакомиться с решением Конституционного суда и далее с этим законопроектом, однозначно видно, что этот законопроект улучшает стандарт защиты прав человека, сказал, в свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси
грузия, новости, политика, тбилиси
Парламент Грузии одобрил новые правила ареста имущества
Согласно поправкам, наложить арест на имущество можно будет в пять этапов
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении принял поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые касаются правил ареста имущества обвиняемых.
За законопроект проголосовали 89 депутатов.
Ранее Конституционный суд Грузии счел действующие нормы не соответствующими Конституции страны, а также дал рекомендацию определить сроки ареста имущества.
В случае принятия поправок во всех трех чтениях, арест можно будет наложить на имущество, добытое незаконным путем или в отношении которого совершено преступление, только при наличии конкретных обоснований.
В частности, должно быть обоснованное подозрение, что имущество будет использовано для совершения нового преступления, либо будет уничтожено или повреждено, либо есть угроза растраты или сокрытия, либо это необходимо с целью изъятия, так как есть доказательства получения его незаконным путем.
При этом наложить арест на имущество можно будет в пять этапов. При этом каждый этап должен быть не более года.
"Выходит, что одного только условия, что в отношении имущества совершено преступление или это имущество получено преступным путем, совершенно достаточно для ареста имущества добросовестного покупателя, связь которого с совершившим преступление или с преступлением против этого имущества никак не обосновывается", - сказал оппозиционный депутат Шалва Шавгулидзе.
Если ознакомиться с решением Конституционного суда и далее с этим законопроектом, однозначно видно, что этот законопроект улучшает стандарт защиты прав человека, сказал, в свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.