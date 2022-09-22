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Почему у администрации туризма вот уже второй год нет руководителя? Ответ Минэкономики
Почему у администрации туризма вот уже второй год нет руководителя? Ответ Минэкономики
Должность руководителя Национальной администрации туризма вакантна с декабря 2020 года 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T19:30+0400
2022-09-22T19:30+0400
2022-09-22T19:35+0400
грузия
туризм
экономика
мариам квривишвили
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили не видит необходимости торопиться в вопросе назначения руководителя Национальной администрации туризма, поскольку ведомство работает успешно, сообщает BMG.На должность руководителя администрации туризма назначает министр экономики. До сих пор и.о. главы администрации туризма является Медея Джаниашвили.На вопрос, собирается или нет Минэкономики объявить конкурс на эту должность или же назначить нового руководителя, Квривишвили ответила, что торопиться не стоит."Самое важное то, что индустрия туризма успешно развивается, продолжает успешную деятельность. В данном случае, это главный критерий, которым мы руководствуемся", - отметила Квривишвили.Должность руководителя Национальной администрации туризма вакантна с декабря 2020 года, то есть с тех пор, как Мариам Квривишвили покинула данный пост и стала депутатом. Через несколько месяцев она отказалась от мандата парламентария и стала заместителем министра экономики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, экономика, мариам квривишвили
грузия, туризм, экономика, мариам квривишвили
Почему у администрации туризма вот уже второй год нет руководителя? Ответ Минэкономики
19:30 22.09.2022 (обновлено: 19:35 22.09.2022)
Должность руководителя Национальной администрации туризма вакантна с декабря 2020 года
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik.
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили не видит необходимости торопиться в вопросе назначения руководителя Национальной администрации туризма, поскольку ведомство работает успешно, сообщает BMG
.
На должность руководителя администрации туризма назначает министр экономики. До сих пор и.о. главы администрации туризма является Медея Джаниашвили.
"У администрации туризма очень успешный и профессиональный исполняющий обязанности, госпожа Медея Джаниашвили. Сегодня я очень гордо могу оценить ее деятельность как очень успешную. Она находится в полной координации с министерством экономики и частным сектором", - заявила Квривишвили.
На вопрос, собирается или нет Минэкономики объявить конкурс на эту должность или же назначить нового руководителя, Квривишвили ответила, что торопиться не стоит.
"Самое важное то, что индустрия туризма успешно развивается, продолжает успешную деятельность. В данном случае, это главный критерий, которым мы руководствуемся", - отметила Квривишвили.
Должность руководителя Национальной администрации туризма вакантна с декабря 2020 года, то есть с тех пор, как Мариам Квривишвили покинула данный пост и стала депутатом. Через несколько месяцев она отказалась от мандата парламентария и стала заместителем министра экономики.