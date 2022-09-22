Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220922/postnye-dni-v-oktyabre-2022-chto-mozhno-i-nelzya-po-dnyam-270674621.html
Постные дни в октябре 2022: что можно и нельзя по дням
Постные дни в октябре 2022: что можно и нельзя по дням
С апостольских времен верующие соблюдают однодневные и многодневные посты, чтобы посредством молитв, покаяния, самоограничения в пище и развлечениях очиститься от грехов и духовно совершенствоваться
2022-09-22T15:01+0400
2022-09-22T15:01+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24507/16/245071655_0:39:2001:1164_1920x0_80_0_0_57b3dfebdef3afc9898f0027e0438b50.jpg
В году по церковному календарю четыре многодневных и три однодневных поста. Верующие также соблюдают пост по средам и пятницам в течение всего года (за исключением нескольких недель).О постных днях в октябре, что можно и нельзя есть по дням недели, читайте в Sputnik Грузия.Постные дни в октябреМногодневных постов по церковному календарю в октябре нет. Верующие в течение месяца будут поститься только по средам и пятницам, поминая трагические дни в истории христианства – в среду Иуда предал Христа, а в пятницу Спасителя распяли.Постные дни в октябре выпадают на 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 числа.В постные дни людям, соблюдающим пост, нельзя есть мясные и молочные продукты, рыбу и яйца. Степень строгости определяют духовник непосредственно с постящимся.В постные дни в октябре можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. В постные дни верующим нельзя предаваться чревоугодию и напиваться.Тяжело больным, путешественникам, военным, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет строго поститься не рекомендовано. Чаще всего от поста они освобождаются.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24507/16/245071655_117:0:1782:1249_1920x0_80_0_0_47750df47d22f2a144dcd8bace60d56c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
постные дни октябрm 2022 дни
постные дни октябрm 2022 дни

Постные дни в октябре 2022: что можно и нельзя по дням

15:01 22.09.2022
© photo: Sputnik / StringerГорящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Горящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
С апостольских времен верующие соблюдают однодневные и многодневные посты, чтобы посредством молитв, покаяния, самоограничения в пище и развлечениях очиститься от грехов и духовно совершенствоваться
В году по церковному календарю четыре многодневных и три однодневных поста. Верующие также соблюдают пост по средам и пятницам в течение всего года (за исключением нескольких недель).
О постных днях в октябре, что можно и нельзя есть по дням недели, читайте в Sputnik Грузия.

Постные дни в октябре

Многодневных постов по церковному календарю в октябре нет. Верующие в течение месяца будут поститься только по средам и пятницам, поминая трагические дни в истории христианства – в среду Иуда предал Христа, а в пятницу Спасителя распяли.
Постные дни в октябре выпадают на 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 числа.
В постные дни людям, соблюдающим пост, нельзя есть мясные и молочные продукты, рыбу и яйца. Степень строгости определяют духовник непосредственно с постящимся.
В постные дни в октябре можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. В постные дни верующим нельзя предаваться чревоугодию и напиваться.
Тяжело больным, путешественникам, военным, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет строго поститься не рекомендовано. Чаще всего от поста они освобождаются.
Материал подготовлен на основе открытых источников
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0