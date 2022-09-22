https://sputnik-georgia.ru/20220922/postnye-dni-v-oktyabre-2022-chto-mozhno-i-nelzya-po-dnyam-270674621.html

Постные дни в октябре 2022: что можно и нельзя по дням

Постные дни в октябре 2022: что можно и нельзя по дням

С апостольских времен верующие соблюдают однодневные и многодневные посты, чтобы посредством молитв, покаяния, самоограничения в пище и развлечениях очиститься от грехов и духовно совершенствоваться

2022-09-22T15:01+0400

2022-09-22T15:01+0400

2022-09-22T15:01+0400

справки

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В году по церковному календарю четыре многодневных и три однодневных поста. Верующие также соблюдают пост по средам и пятницам в течение всего года (за исключением нескольких недель).О постных днях в октябре, что можно и нельзя есть по дням недели, читайте в Sputnik Грузия.Постные дни в октябреМногодневных постов по церковному календарю в октябре нет. Верующие в течение месяца будут поститься только по средам и пятницам, поминая трагические дни в истории христианства – в среду Иуда предал Христа, а в пятницу Спасителя распяли.Постные дни в октябре выпадают на 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 числа.В постные дни людям, соблюдающим пост, нельзя есть мясные и молочные продукты, рыбу и яйца. Степень строгости определяют духовник непосредственно с постящимся.В постные дни в октябре можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. В постные дни верующим нельзя предаваться чревоугодию и напиваться.Тяжело больным, путешественникам, военным, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет строго поститься не рекомендовано. Чаще всего от поста они освобождаются.Материал подготовлен на основе открытых источников

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