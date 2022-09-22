https://sputnik-georgia.ru/20220922/shtraf-za-otsutstvie-tekhosmotra-avtomobiley-v-gruzii-mozhet-vyrasti-270661554.html

Штраф за отсутствие техосмотра автомобилей в Грузии может вырасти

Штраф за отсутствие техосмотра автомобилей в Грузии может вырасти

В январе-июне было выявлено более 400 тысяч случаев нарушения правил 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Поправки об ужесточении наказания за отсутствие обязательного техосмотра автомобилей поступили в парламент Грузии.На сегодняшний день штраф за отсутствие техосмотра один и составляет 50 лари.Если эти поправки в Кодекс административных нарушений будут приняты, в случае выявления нарушения во второй раз в течение 30 дней автовладелец будет оштрафован на 150 лари, а при следующем нарушении в течение 30 дней - на 300 лари.Для юридических лиц штрафы составят 300 и 500 лари соответственно, сказала инициатор законопроекта, депутат Майя Битадзе.Передвижение транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр является одним из самых распространенных административных нарушений в Грузии. Всего в Грузии за полгода было зафиксировано 409 469 подобных фактов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, майя битадзе, тбилиси, техосмотр автомобилей