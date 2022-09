Сколько-сколько? Ученые пересчитали всех муравьев на Земле

https://sputnik-georgia.ru/20220922/skolko-skolko-uchenye-pereschitali-vsekh-muravev-na-zemle-270666245.html

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Двадцать квадриллионов – именно столько муравьев обитает на Земле, подчитали ученые. Об их исследовании пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).Так, исследователи пришли к выводу, что численность муравьев равна 20 квадриллионам (единица с 15 нулями, или миллион миллиардов) и что она распределяется по планете неравномерно. Большая часть особей обитает в тропиках.Отмечается, что анализ ученых основывается на 489 исследованиях, которые охватывают все континенты, основные экосистемы и среды обитания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

