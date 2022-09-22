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Сколько-сколько? Ученые пересчитали всех муравьев на Земле
Сколько-сколько? Ученые пересчитали всех муравьев на Земле
Этот показатель превышает общую биомассу диких птиц и млекопитающих 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T10:44+0400
2022-09-22T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Двадцать квадриллионов – именно столько муравьев обитает на Земле, подчитали ученые. Об их исследовании пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).Так, исследователи пришли к выводу, что численность муравьев равна 20 квадриллионам (единица с 15 нулями, или миллион миллиардов) и что она распределяется по планете неравномерно. Большая часть особей обитает в тропиках.Отмечается, что анализ ученых основывается на 489 исследованиях, которые охватывают все континенты, основные экосистемы и среды обитания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наука, в мире, новости
Сколько-сколько? Ученые пересчитали всех муравьев на Земле
10:44 22.09.2022 (обновлено: 10:53 22.09.2022)
Этот показатель превышает общую биомассу диких птиц и млекопитающих
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik.
Двадцать квадриллионов – именно столько муравьев обитает на Земле, подчитали ученые. Об их исследовании пишет
научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Так, исследователи пришли к выводу, что численность муравьев равна 20 квадриллионам (единица с 15 нулями, или миллион миллиардов) и что она распределяется по планете неравномерно. Большая часть особей обитает в тропиках.
"Объединив данные со всех континентов и основных экосистем, мы насчитываем 20 квадриллионов муравьев на Земле с общей биомассой 12 мегатонн", – говорится в исследовании. Ученые отметили, что этот показатель превышает общую биомассу диких птиц и млекопитающих и равняется 20% человеческой биомассы.
Отмечается, что анализ ученых основывается на 489 исследованиях, которые охватывают все континенты, основные экосистемы и среды обитания.