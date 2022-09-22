https://sputnik-georgia.ru/20220922/test-chto-vy-znaete-o-slonakh-270784922.html

Тест: что вы знаете о слонах

Тест: что вы знаете о слонах

22 сентября в мире отмечается праздник в честь наземных гигантов нашей планеты – День защиты слонов 22.09.2022, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание этих удивительных животных.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

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тесты, интерактив, тесты