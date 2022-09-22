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Тест: что вы знаете о слонах
Тест: что вы знаете о слонах
22 сентября в мире отмечается праздник в честь наземных гигантов нашей планеты – День защиты слонов 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T17:58+0400
2022-09-22T17:58+0400
2022-09-26T17:58+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание этих удивительных животных.
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тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о слонах
17:58 22.09.2022 (обновлено: 17:58 26.09.2022)
22 сентября в мире отмечается праздник в честь наземных гигантов нашей планеты – День защиты слонов
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание этих удивительных животных.