В Грузии назвали лауреатов литературной премии "Саба"
© courtesy of Publishing House SABA Премия "Саба"
© courtesy of Publishing House SABA
Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Стали известны лауреаты XX литературной премии "Саба": в номинации "Лучший роман года" объявлены сразу два победителя – Арчил Кикодзе с книгой "Ящерица на надгробии" и Ирма Тавелидзе с романом "В темных водах".
Вручение грузинской литературной премии "Саба"
Лидерами в остальных девяти номинациях "Сабы" стали:
"Лучший поэтический сборник" Лела Самнишвили – "Отразимся";
"Лучший прозаический сборник" Рати Ратиани – " Убийство на районной станции";
"Лучшая пьеса" Манана Доиашвили – "Тринадцатый месяц";
"Лучший литературный дебют" Темо Рехвиашвили – "Истории курьера";
"Лучшая литературная критика" Нугеша Гагнидзе "Жизнь в двух мирах – Григол Робакидзе";
"Лучшая эссеистика и документальная проза" Лана Гогоберидзе – "Для кого поет дрозд";
"Лучший перевод иностранного произведения" Каты Волтерс и Ольга Токарчук за перевод "Книги Якоба, или Большое путешествие";
"Рефлексия советской и постсоветской истории в грузинской литературе": Давид Джишкариани "Буцы и кожаные сапоги" и Русудан Горгиладзе "Вкус диктатуры";
Специальный приз за особый вклад в литературу вручен общественно-литературному журналу "Арили".
Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили.
Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".