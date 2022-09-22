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В Грузии назвали лауреатов литературной премии "Саба"

В Грузии назвали лауреатов литературной премии "Саба"

Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов 22.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Стали известны лауреаты XX литературной премии "Саба": в номинации "Лучший роман года" объявлены сразу два победителя – Арчил Кикодзе с книгой "Ящерица на надгробии" и Ирма Тавелидзе с романом "В темных водах".Лидерами в остальных девяти номинациях "Сабы" стали:Ежегодная литературная премия "Саба" оценивает литературный процесс за прошедший год и выявляет лучших авторов. Инициаторами проведения конкурса являются поэт Рати Амаглобели и писатель-сценарист Дато Турашвили.Вместе с несколькими единомышленниками в 2002 году они обратились к бизнесмену Мамуке Хазарадзе с предложением учредить совместную независимую литературную премию, а уже через год, в апреле 2003 года, в Международный день книги состоялась первая церемония вручения премии "Саба".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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