https://sputnik-georgia.ru/20220922/v-gruzii-zaderzhali-falshivomonetchika-270668430.html

В Грузии задержали фальшивомонетчика

В Грузии задержали фальшивомонетчика

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T11:41+0400

2022-09-22T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали одного мужчину по обвинению в реализации фальшивых денег, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации ведомства, установлены торговые объекты в столице, куда мужчина сбывал фальшивые купюры.В результате следственных действий, в сумме изъяты купюры номиналом в 100 лари (в размере 800 лари), а также компьютерная техника, предназначенная для печатания денег.Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов, металлической монеты, ценных бумаг или валюты", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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