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В Грузии задержали фальшивомонетчика
В Грузии задержали фальшивомонетчика
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T11:41+0400
2022-09-22T11:41+0400
2022-09-22T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали одного мужчину по обвинению в реализации фальшивых денег, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации ведомства, установлены торговые объекты в столице, куда мужчина сбывал фальшивые купюры.В результате следственных действий, в сумме изъяты купюры номиналом в 100 лари (в размере 800 лари), а также компьютерная техника, предназначенная для печатания денег.Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов, металлической монеты, ценных бумаг или валюты", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
В Грузии задержали фальшивомонетчика
11:41 22.09.2022 (обновлено: 11:52 22.09.2022)
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik.
Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали одного мужчину по обвинению в реализации фальшивых денег, говорится в сообщении на сайте
ведомства.
Следствие установило, что задержанный с целью получения материальной выгоды изготовлял фальшивые купюры номиналом в 100 лари с использованием специальных средств в квартире в Тбилиси.
По информации ведомства, установлены торговые объекты в столице, куда мужчина сбывал фальшивые купюры.
В результате следственных действий, в сумме изъяты купюры номиналом в 100 лари (в размере 800 лари), а также компьютерная техника, предназначенная для печатания денег.
Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов, металлической монеты, ценных бумаг или валюты", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.