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В высокогорной Аджарии появится образовательный центр национального значения

В высокогорной Аджарии появится образовательный центр национального значения

В новой школе создадут все условия для того, что ученики смогли получить качественное образование, заверил губернатор Аджарии 22.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-22T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Строительство образовательного центра национального значения началось в Хуло (высокогорная Аджария), сообщает пресс-служба правительства региона.Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе вместе с мэром Хуло и учениками местной школы заложили основу строительства нового центра.Согласно проекту, будет построено два здания – рассчитанная на 350 учеников школа и кампус на 150 человек. В здании будут размещены библиотека, компьютерная комната, актовый зал, спортзал. Во дворе школы будет открытая площадка и трибуны.По словам Рижвадзе, проект строительства школы и жилого кампуса в Вашловани имеет национальное значение. Как отметил Рижвадзе, новый образовательный центр региона будет иметь более большую цель и миссию, чем обычная школа."Я рад, что проект строительства школы, запланированный несколько месяцев назад, уже вошел в действие. И очень скоро мы все вместе будем праздновать завершение строительства данной школы", - заявил Рижвадзе.По словам главы правительства Аджарии, у школы будет современная инфраструктура и в ней усиленно будут обучать иностранным языкам и точным наукам."Образование и молодежь – это стратегический приоритет. В этом направлении очень много выпускников продолжат учиться как в престижных университетах страны, так и в административном центре региона, Батуми. Мы уже согласовали с несколькими международными университетами, чтобы отличники из высокогорной Аджарии прямо были зачислены и продолжили учебу", - заявил Рижвадзе.Рижвадзе дал обещание, что в новом образовательном центре будут созданы все условия для того, что ученики смогли получить качественное образование. Школа будет обслуживать практически всю высокогорную Аджарию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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