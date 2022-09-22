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За каждой успешной реформой стоит поддержка тбилисцев - Каладзе
За каждой успешной реформой стоит поддержка тбилисцев - Каладзе
Важно, чтобы как можно больше граждан включились бы в процесс принятия решений, особенно молодежь, представители разных этнических или религиозных групп... 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T17:07+0400
2022-09-22T17:07+0400
2022-09-22T17:07+0400
каха каладзе
грузия
новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. За каждой успешной реформой стоит поддержка и включенность тбилисцев. Об этом столичный мэр Каха Каладзе заявил на международной конференции "Будущие видения совещательной демократии в Грузии и за ее пределами".Участники конференции рассмотрели практику совещательной демократии, существующую в Грузии, а также успешный опыт, вызовы и будущие видения гражданской включенности на местном и международном уровне.Каладзе обратился к участникам конференции с речью и отметил шаги, сделанные мэрией в направлении включенности граждан в муниципальных проектах.По его словам, команда мэрии Тбилиси с помощью разных платформ – социальных сетей или же прямых встреч – учитывает советы населения, слушает их замечания, поскольку лучше всех именно они знакомы с проблемами и нуждами своего района.Как отметил Каладзе, в этом направлении мэрия столицы сделала несколько шагов – создан электронный портал "Твоя идея мэру города", который дает возможность гражданам представить проекты и свои видения.Кроме того, в районных администрациях столицы сформированы советы городских советчиков, которые укомплектованы местными жителями. Решения, принятые ими, носят рекомендационный характер.На сегодняшней конференции был оформлен меморандум о сотрудничестве между мэрией Тбилиси и грузинским офисом Совета Европы – "Демократия участия и усиление прав человека на местном уровне в Грузии".Проект осуществляется в рамках плана действия 2020-2023 годов грузинского офиса Совета Европы, при финансовой поддержке Агентства развития Австрии. По словам Каладзе, для Тбилиси как для столицы Грузии крайне интересно, полезно и важно, с учетом опыта Совета Европы, донести голос до как можно большего количества людей, чтобы они были максимально общественно активными.Наконец, по словам Каладзе, важно, чтобы как можно больше граждан включились в процесс принятия решений, чтобы была поощрена молодежь, представители разных этнических или религиозных групп. Как отметил Каладзе, важно сделать их более активными участниками в общественных дебатах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, грузия, новости, тбилиси
каха каладзе, грузия, новости, тбилиси
За каждой успешной реформой стоит поддержка тбилисцев - Каладзе
Важно, чтобы как можно больше граждан включились бы в процесс принятия решений, особенно молодежь, представители разных этнических или религиозных групп, сказал мэр
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. За каждой успешной реформой стоит поддержка и включенность тбилисцев. Об этом столичный мэр Каха Каладзе заявил на международной конференции "Будущие видения совещательной демократии в Грузии и за ее пределами".
Участники конференции рассмотрели практику совещательной демократии, существующую в Грузии, а также успешный опыт, вызовы и будущие видения гражданской включенности на местном и международном уровне.
Каладзе обратился к участникам конференции с речью и отметил шаги, сделанные мэрией в направлении включенности граждан в муниципальных проектах.
"Я не раз говорил и еще раз повторю, что за всеми теми коренными реформами, которые мы успешно спланировали и осуществили в столице, стоит именно активная поддержка тбилисцев и их включенность", - заявил Каладзе.
По его словам, команда мэрии Тбилиси с помощью разных платформ – социальных сетей или же прямых встреч – учитывает советы населения, слушает их замечания, поскольку лучше всех именно они знакомы с проблемами и нуждами своего района.
Как отметил Каладзе, в этом направлении мэрия столицы сделала несколько шагов – создан электронный портал "Твоя идея мэру города", который дает возможность гражданам представить проекты и свои видения.
Кроме того, в районных администрациях столицы сформированы советы городских советчиков, которые укомплектованы местными жителями. Решения, принятые ими, носят рекомендационный характер.
На сегодняшней конференции был оформлен меморандум о сотрудничестве между мэрией Тбилиси и грузинским офисом Совета Европы – "Демократия участия и усиление прав человека на местном уровне в Грузии".
Проект осуществляется в рамках плана действия 2020-2023 годов грузинского офиса Совета Европы, при финансовой поддержке Агентства развития Австрии.
По словам Каладзе, для Тбилиси как для столицы Грузии крайне интересно, полезно и важно, с учетом опыта Совета Европы, донести голос до как можно большего количества людей, чтобы они были максимально общественно активными.
Наконец, по словам Каладзе, важно, чтобы как можно больше граждан включились в процесс принятия решений, чтобы была поощрена молодежь, представители разных этнических или религиозных групп.
Как отметил Каладзе, важно сделать их более активными участниками в общественных дебатах.