https://sputnik-georgia.ru/20220923/chto-to-ne-zharko---burdzhanadze-ob-anonsirovannoy-oppozitsiey-goryachey-oseni-270705515.html

"Что-то не жарко" – Бурджанадзе о планах оппозиции на "горячую осень" в Грузии

"Что-то не жарко" – Бурджанадзе о планах оппозиции на "горячую осень" в Грузии

Если оппозиция хочет добиться досрочных выборов, то это должно случиться этой осенью, уверена политик 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T11:45+0400

2022-09-23T11:45+0400

2022-09-23T12:30+0400

грузия

политика

новости

ника мелия

нино бурджанадзе

зураб джапаридзе

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе заявила, что представили оппозиции даже не начинали подготовку к анонсированной "горячей осени", которая должна была привести к досрочным парламентским выборам.Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".Однако, по словам Бурджанадзе, вместо этого между собой практически не разговаривают даже те партии, которые более или менее появляются вместе."Так оппозиция ничего не добьется, исключено… Если мы хотим добиться проведения досрочных выборов, то это должно случиться этой осенью. Решающим являются эта осень и ранняя весна 2023 года", – заявила Бурджанадзе в эфире телеканала PalitraNews.По ее словам, часть оппозиции не хочет досрочных парламентских выборов, и они признали полученные на выборах 2-3% голосов, поскольку когда об этом начал говорить председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, его не поддержали."Мелия вышел и сказал одно слово – досрочные выборы, и все на него набросились и чуть ли не растерзали. Только это были те партии, которые изначально говорили, что выборы были сфальсифицированы. Однако своим присутствием в парламенте признали, что получили 2-3% на том фоне, когда потратили десятки миллионов", – сказала она.Председатель "Нацдвижения" Ника Мелия ранее заявил, что все шаги и действия "Национального движения", в том числе акции протеста, будут направлены на назначение внеочередных парламентских выборов. По его словам, именно досрочные выборы позволят смягчить политический кризис в стране.Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала "сборищем лузеров" все оппозиционные силы, которые говорят о досрочных выборах. Сочли неразумной стратегию ЕНД по смене власти в Грузии и авторитетные оппозиционные партии – "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели" и " Лело для Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ника мелия, нино бурджанадзе, зураб джапаридзе