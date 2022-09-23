https://sputnik-georgia.ru/20220923/dtp-na-zapade-gruzii--sredi-pogibshikh-est-rebenok-270708626.html

Смертоносная авария в Грузии – среди погибших есть ребенок

Смертоносная авария в Грузии – среди погибших есть ребенок

Авария произошла в результате столкновения трейлера и легкового автомобиля 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T14:08+0400

2022-09-23T14:08+0400

2022-09-23T14:22+0400

происшествия

новости

грузия

имерети

кутаиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23445/20/234452063_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8761a7d7008a1cbe6fd96a4da8047575.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Два человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли в результате ДТП на трассе в Самтредиа (регион Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2".По распространившейся информации, авария произошла в результате столкновения трейлера и легкового автомобиля. Помимо погибших, есть двое пострадавших, в том числе подросток. Они госпитализированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, имерети, кутаиси