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Смертоносная авария в Грузии – среди погибших есть ребенок
Смертоносная авария в Грузии – среди погибших есть ребенок
Авария произошла в результате столкновения трейлера и легкового автомобиля 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T14:08+0400
2022-09-23T14:08+0400
2022-09-23T14:22+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Два человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли в результате ДТП на трассе в Самтредиа (регион Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2".По распространившейся информации, авария произошла в результате столкновения трейлера и легкового автомобиля. Помимо погибших, есть двое пострадавших, в том числе подросток. Они госпитализированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, имерети, кутаиси
происшествия, новости, грузия, имерети, кутаиси
Смертоносная авария в Грузии – среди погибших есть ребенок
14:08 23.09.2022 (обновлено: 14:22 23.09.2022)
Авария произошла в результате столкновения трейлера и легкового автомобиля
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
Два человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли в результате ДТП на трассе в Самтредиа (регион Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2
".
По распространившейся информации, авария произошла в результате столкновения трейлера и легкового автомобиля.
Помимо погибших, есть двое пострадавших, в том числе подросток. Они госпитализированы.