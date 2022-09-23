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Движение у площади Европы в Тбилиси ограничено
Движение у площади Европы в Тбилиси ограничено
Ограничение не распространится на общественный транспорт – автобусы и микроавтобусы будут двигаться по привычному маршруту 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T10:42+0400
2022-09-23T10:42+0400
2022-09-23T11:07+0400
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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В связи с празднованием дня груpинской столицы "Тбилисоба-2022" движение на территории, прилегающей к площади Европы в центре города, частично ограничено, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.Ограничение будет действовать до 30 сентября включительно. В течение этого периода, передвижение автотранспорта будет ограничено с моста Метехи до подъема Метехи, а с подъема Метехи в направлении площади Европы водители смогут передвигаться только в одной линии.Данное ограничение не распространится на общественный транспорт.Праздник "Тбилисоба 2022" в этом году состоится в первый уикенд октября – 1 и 2 числа. Традиционный праздник, который за последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным."Тбилисоба" традиционно примет Рике и Легвтахеви. Мероприятия также состоятся на площади Орбелиани и Гудиашвили."Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях.В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком."Тбилисоба" празднуют в столице с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.С 2018 года было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, европа, тбилиси, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
грузия, новости, общество, европа, тбилиси, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
Движение у площади Европы в Тбилиси ограничено
10:42 23.09.2022 (обновлено: 11:07 23.09.2022)
Ограничение не распространится на общественный транспорт – автобусы и микроавтобусы будут двигаться по привычному маршруту
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В связи с празднованием дня груpинской столицы "Тбилисоба-2022" движение на территории, прилегающей к площади Европы в центре города, частично ограничено, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
Ограничение будет действовать до 30 сентября включительно. В течение этого периода, передвижение автотранспорта будет ограничено с моста Метехи до подъема Метехи, а с подъема Метехи в направлении площади Европы водители смогут передвигаться только в одной линии.
Данное ограничение не распространится на общественный транспорт.
Праздник "Тбилисоба 2022" в этом году состоится в первый уикенд октября – 1 и 2 числа. Традиционный праздник, который за последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным."Тбилисоба" традиционно примет Рике и Легвтахеви. Мероприятия также состоятся на площади Орбелиани и Гудиашвили.
"Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях.
В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком.
"Тбилисоба" празднуют в столице с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.
С 2018 года было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.