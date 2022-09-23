https://sputnik-georgia.ru/20220923/dvizhenie-u-ploschadi-evropy-v-tbilisi-ogranicheno-270702952.html

Движение у площади Европы в Тбилиси ограничено

Движение у площади Европы в Тбилиси ограничено

Ограничение не распространится на общественный транспорт – автобусы и микроавтобусы будут двигаться по привычному маршруту 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T10:42+0400

2022-09-23T10:42+0400

2022-09-23T11:07+0400

грузия

новости

общество

европа

тбилиси

тбилисоба

столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24870/03/248700355_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_a1ffc8086cb12ff392ad0956c4e0d446.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В связи с празднованием дня груpинской столицы "Тбилисоба-2022" движение на территории, прилегающей к площади Европы в центре города, частично ограничено, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.Ограничение будет действовать до 30 сентября включительно. В течение этого периода, передвижение автотранспорта будет ограничено с моста Метехи до подъема Метехи, а с подъема Метехи в направлении площади Европы водители смогут передвигаться только в одной линии.Данное ограничение не распространится на общественный транспорт.Праздник "Тбилисоба 2022" в этом году состоится в первый уикенд октября – 1 и 2 числа. Традиционный праздник, который за последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным."Тбилисоба" традиционно примет Рике и Легвтахеви. Мероприятия также состоятся на площади Орбелиани и Гудиашвили."Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях.В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком."Тбилисоба" празднуют в столице с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.С 2018 года было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, европа, тбилиси, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"