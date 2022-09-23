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Главный храм Гелатского монастыря в безопасности - министр
Главный храм Гелатского монастыря в безопасности - министр
Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных год назад 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T21:19+0400
2022-09-23T21:19+0400
2022-09-23T21:35+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Благодаря проведенным работам опасности обрушения стенных росписей в западном и северном рукавах главного храма Гелатского монастыря больше нет, сказала министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Министерство вновь ждет миссию ЮНЕСКО, чтобы она еще раз оценила правильность проводимых работ.При этом она подчеркнула, что возглавила министерство культуры в марте 2021 года, поэтому не намерена отвечать за то, что произошло до того. Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных год назад по проекту, составленному в 2008 году.В результате недобросовестных работ черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране боролись местные и зарубежные специалисты.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тея цулукиани, давид iv строитель, тбилиси, гелати, имерети, юнеско
Главный храм Гелатского монастыря в безопасности - министр
21:19 23.09.2022 (обновлено: 21:35 23.09.2022)
Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных год назад
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Благодаря проведенным работам опасности обрушения стенных росписей в западном и северном рукавах главного храма Гелатского монастыря больше нет, сказала министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
Министерство вновь ждет миссию ЮНЕСКО, чтобы она еще раз оценила правильность проводимых работ.
"Угроза была не для всего комплекса, а в одной части главного храма имени Божией Матери - в западном и северном рукавах. Эти проблемы начались в 2008 году и продолжались до декабря 2020 года", — заявила Тея Цулукиани.
При этом она подчеркнула, что возглавила министерство культуры в марте 2021 года, поэтому не намерена отвечать за то, что произошло до того.
Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных год назад по проекту, составленному в 2008 году.
В результате недобросовестных работ черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране боролись местные и зарубежные специалисты.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.