Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220923/glavnyy-khram-gelatskogo-monastyrya-v-bezopasnost---ministr-270722135.html
Главный храм Гелатского монастыря в безопасности - министр
Главный храм Гелатского монастыря в безопасности - министр
Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных год назад 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T21:19+0400
2022-09-23T21:35+0400
новости
грузия
тея цулукиани
давид iv строитель
тбилиси
гелати
имерети
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270141173_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_7fbf8290085450a8c82cc4efb095b0ba.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Благодаря проведенным работам опасности обрушения стенных росписей в западном и северном рукавах главного храма Гелатского монастыря больше нет, сказала министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Министерство вновь ждет миссию ЮНЕСКО, чтобы она еще раз оценила правильность проводимых работ.При этом она подчеркнула, что возглавила министерство культуры в марте 2021 года, поэтому не намерена отвечать за то, что произошло до того. Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных год назад по проекту, составленному в 2008 году.В результате недобросовестных работ черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране боролись местные и зарубежные специалисты.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
гелати
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270141173_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_5875bd6ba521371d00038865779e2e3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, тея цулукиани, давид iv строитель, тбилиси, гелати, имерети, юнеско
новости, грузия, тея цулукиани, давид iv строитель, тбилиси, гелати, имерети, юнеско

Главный храм Гелатского монастыря в безопасности - министр

21:19 23.09.2022 (обновлено: 21:35 23.09.2022)
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГелати. Временное перекрытие крыши
Гелати. Временное перекрытие крыши - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных год назад
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Благодаря проведенным работам опасности обрушения стенных росписей в западном и северном рукавах главного храма Гелатского монастыря больше нет, сказала министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
Министерство вновь ждет миссию ЮНЕСКО, чтобы она еще раз оценила правильность проводимых работ.
"Угроза была не для всего комплекса, а в одной части главного храма имени Божией Матери - в западном и северном рукавах. Эти проблемы начались в 2008 году и продолжались до декабря 2020 года", — заявила Тея Цулукиани.
При этом она подчеркнула, что возглавила министерство культуры в марте 2021 года, поэтому не намерена отвечать за то, что произошло до того.
Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных год назад по проекту, составленному в 2008 году.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГелати. Временное перекрытие крыши
Гелати. Временное перекрытие крыши - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2022
Гелати. Временное перекрытие крыши
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В результате недобросовестных работ черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране боролись местные и зарубежные специалисты.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0