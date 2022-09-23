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Иранцы протестовали против ношения хиджаба у парламента Грузии - видео
Иранцы протестовали против ношения хиджаба у парламента Грузии - видео
Граждане Ирана, проживающие в Грузии, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik, как она проходила 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T09:58+0400
2022-09-23T09:58+0400
2022-09-23T11:03+0400
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У здания парламента Грузии иранки сожгли свои хиджабы и остригли волосы в знак солидарности с 22-летней студенткой Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и скончалась 13 сентября. Гибель молодой женщины привела к массовым протестам на улицах ряда крупных иранских городов. В ходе протестов уже погибли несколько человек, в том числе ряд правоохранителей.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, иран, акции протеста, протест, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, иран, акции протеста, протест, видео
Иранцы протестовали против ношения хиджаба у парламента Грузии - видео
09:58 23.09.2022 (обновлено: 11:03 23.09.2022)
Граждане Ирана, проживающие в Грузии, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik, как она проходила
У здания парламента Грузии иранки сожгли свои хиджабы и остригли волосы в знак солидарности с 22-летней студенткой Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и скончалась 13 сентября. Гибель молодой женщины привела к массовым протестам на улицах ряда крупных иранских городов. В ходе протестов уже погибли несколько человек, в том числе ряд правоохранителей.