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Иранцы протестовали против ношения хиджаба у парламента Грузии - видео

Иранцы протестовали против ношения хиджаба у парламента Грузии - видео

Граждане Ирана, проживающие в Грузии, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik, как она проходила 23.09.2022, Sputnik Грузия

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У здания парламента Грузии иранки сожгли свои хиджабы и остригли волосы в знак солидарности с 22-летней студенткой Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и скончалась 13 сентября. Гибель молодой женщины привела к массовым протестам на улицах ряда крупных иранских городов. В ходе протестов уже погибли несколько человек, в том числе ряд правоохранителей.

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