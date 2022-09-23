https://sputnik-georgia.ru/20220923/kadrovye-perestanovki-v-mvd-gruzii--naznachen-novyy-glava-kriminalnoy-politsii-270716536.html

Кадровые перестановки в МВД Грузии – назначен новый глава криминальной полиции

Кадровые перестановки в МВД Грузии – назначен новый глава криминальной полиции

Ранее Купатадзе был заместителем указанного департамента 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T18:21+0400

2022-09-23T18:21+0400

2022-09-23T18:21+0400

грузия

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мамука челидзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. У департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии новый директор – на этот пост назначен полковник полиции Теймураз Купатадзе, говорится в сообщении на сайте ведомства.До этого времени Купатадзе занимал должность заместителя департамента полиции Тбилиси.На новой должности он заменил Мамуку Челидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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