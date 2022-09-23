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Кадровые перестановки в МВД Грузии – назначен новый глава криминальной полиции
Кадровые перестановки в МВД Грузии – назначен новый глава криминальной полиции
Ранее Купатадзе был заместителем указанного департамента 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T18:21+0400
2022-09-23T18:21+0400
2022-09-23T18:21+0400
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теймураз купатадзе
мамука челидзе
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. У департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии новый директор – на этот пост назначен полковник полиции Теймураз Купатадзе, говорится в сообщении на сайте ведомства.До этого времени Купатадзе занимал должность заместителя департамента полиции Тбилиси.На новой должности он заменил Мамуку Челидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, теймураз купатадзе, мамука челидзе, тбилиси
грузия, новости, теймураз купатадзе, мамука челидзе, тбилиси
Кадровые перестановки в МВД Грузии – назначен новый глава криминальной полиции
Ранее Купатадзе был заместителем указанного департамента
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. У департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии новый директор – на этот пост назначен полковник полиции Теймураз Купатадзе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Теймураз Купатадзе имеет многолетний опыт работы в министерстве внутренних дел. В разные годы он занимал руководящие должности в министерстве", - говорится в сообщении
МВД.
До этого времени Купатадзе занимал должность заместителя департамента полиции Тбилиси.
На новой должности он заменил Мамуку Челидзе.