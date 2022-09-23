https://sputnik-georgia.ru/20220923/kaladze-rasskazal-kak-pomog-kvaratskheliya-popast-v-napoli-270707334.html
Каладзе рассказал, как помог Кварацхелия попасть в "Наполи"
Каладзе рассказал, как помог Кварацхелия попасть в "Наполи"
Мэр Тбилиси рассказал о своей поддержке Хвичи Кварацхелия 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T13:26+0400
2022-09-23T13:26+0400
2022-09-23T13:38+0400
грузия
спорт
новости
хвича кварацхелия
каха каладзе
леван мчедлидзе
тбилиси
италия
неаполь
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251715972_0:106:2856:1714_1920x0_80_0_0_e83f878bd742b38560f4a7b3666433a5.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, который в прошлом был успешным футболистом, признался, что перед тем, как молодой футболист Хвича Кварацхелиа попал в итальянский клуб "Наполи", ему звонили и спрашивали о возможностях этого спортсмена.До начала политической карьеры Каладзе играл на позиции защитника в тбилисском и киевском "Динамо", а также в итальянских футбольных клубах "Милан" и "Дженоа".По словам мэра Тбилиси, это было еще до пандемии, но тогда с "Наполи" не смогли договориться о сумме трансфера и трансфер отложили на какое-то время.Итальянский клуб "Наполи" имеет большие традиции, и он поможет футболисту Кварацхелия набраться опыта и улучшить тактические навыки, считает Каладзе."Он (Кварацхелия – ред.) знает цену труду, а это одна из самых важных вещей для футболиста. Я уверен, что в Италии он еще больше вырастет, ему еще больше помогут, как правильно играть с тактической точки зрения... Искренне хочу пожелать ему больших успехов и выиграть Лигу чемпионов. Выиграть Лигу чемпионов – мечта любого футболиста, и у Хвичи есть большие ресурсы и шанс сделать это", – сказал Каладзе.По его мнению, Кварацхелия – трудолюбивый, скромный человек и талантливый игрок с большим потенциалом."Старт у него был очень хороший. Он полюбился фанатам, что тоже является одной из важных составляющих, и все зависит от него", – сказал Каладзе.21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов.Кварацхелия – третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской Серии А.Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
италия
неаполь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251715972_210:0:2747:1903_1920x0_80_0_0_3cfe0f4bddfc44c7ce2ec26a572b33d8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, спорт, новости, хвича кварацхелия, каха каладзе, леван мчедлидзе, тбилиси, италия, неаполь, грузинская мечта
грузия, спорт, новости, хвича кварацхелия, каха каладзе, леван мчедлидзе, тбилиси, италия, неаполь, грузинская мечта
Каладзе рассказал, как помог Кварацхелия попасть в "Наполи"
13:26 23.09.2022 (обновлено: 13:38 23.09.2022)
Мэр Тбилиси рассказал о своей поддержке Хвичи Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, который в прошлом был успешным футболистом, признался, что перед тем, как молодой футболист Хвича Кварацхелиа попал в итальянский клуб "Наполи", ему звонили и спрашивали о возможностях этого спортсмена.
До начала политической карьеры Каладзе играл на позиции защитника в тбилисском и киевском "Динамо", а также в итальянских футбольных клубах "Милан" и "Дженоа".
"Были вопросы о его возможностях. Разумеется, они следили за каждым матчем, хотя их интересовало и мое мнение. У Хвичи была большая поддержка с моей стороны. Я высказал свое отношение и мнение о силе и таланте Хвичи", – рассказал Каладзе в эфире телеканала "Имеди".
По словам мэра Тбилиси, это было еще до пандемии, но тогда с "Наполи" не смогли договориться о сумме трансфера и трансфер отложили на какое-то время.
Итальянский клуб "Наполи" имеет большие традиции, и он поможет футболисту Кварацхелия набраться опыта и улучшить тактические навыки, считает Каладзе.
"Он (Кварацхелия – ред.) знает цену труду, а это одна из самых важных вещей для футболиста. Я уверен, что в Италии он еще больше вырастет, ему еще больше помогут, как правильно играть с тактической точки зрения... Искренне хочу пожелать ему больших успехов и выиграть Лигу чемпионов. Выиграть Лигу чемпионов – мечта любого футболиста, и у Хвичи есть большие ресурсы и шанс сделать это", – сказал Каладзе.
По его мнению, Кварацхелия – трудолюбивый, скромный человек и талантливый игрок с большим потенциалом.
"Старт у него был очень хороший. Он полюбился фанатам, что тоже является одной из важных составляющих, и все зависит от него", – сказал Каладзе.
21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов.
Кварацхелия – третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской Серии А.
Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.