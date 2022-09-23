https://sputnik-georgia.ru/20220923/kaladze-rasskazal-kak-pomog-kvaratskheliya-popast-v-napoli-270707334.html

Каладзе рассказал, как помог Кварацхелия попасть в "Наполи"

Каладзе рассказал, как помог Кварацхелия попасть в "Наполи"

Мэр Тбилиси рассказал о своей поддержке Хвичи Кварацхелия 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, который в прошлом был успешным футболистом, признался, что перед тем, как молодой футболист Хвича Кварацхелиа попал в итальянский клуб "Наполи", ему звонили и спрашивали о возможностях этого спортсмена.До начала политической карьеры Каладзе играл на позиции защитника в тбилисском и киевском "Динамо", а также в итальянских футбольных клубах "Милан" и "Дженоа".По словам мэра Тбилиси, это было еще до пандемии, но тогда с "Наполи" не смогли договориться о сумме трансфера и трансфер отложили на какое-то время.Итальянский клуб "Наполи" имеет большие традиции, и он поможет футболисту Кварацхелия набраться опыта и улучшить тактические навыки, считает Каладзе."Он (Кварацхелия – ред.) знает цену труду, а это одна из самых важных вещей для футболиста. Я уверен, что в Италии он еще больше вырастет, ему еще больше помогут, как правильно играть с тактической точки зрения... Искренне хочу пожелать ему больших успехов и выиграть Лигу чемпионов. Выиграть Лигу чемпионов – мечта любого футболиста, и у Хвичи есть большие ресурсы и шанс сделать это", – сказал Каладзе.По его мнению, Кварацхелия – трудолюбивый, скромный человек и талантливый игрок с большим потенциалом."Старт у него был очень хороший. Он полюбился фанатам, что тоже является одной из важных составляющих, и все зависит от него", – сказал Каладзе.21-летний Хвича Кварацхелия в начале июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов.Кварацхелия – третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который выступает в итальянской Серии А.Квара был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, хвича кварацхелия, каха каладзе, леван мчедлидзе, тбилиси, италия, неаполь, грузинская мечта