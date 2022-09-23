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Курс лари на пятницу – 2,8372 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,8372 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T09:20+0400
2022-09-23T09:20+0400
2022-09-23T09:20+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 сентября в размере 2,8372 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, новости, национальный банк, курс доллара, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари
экономика, грузия, новости, национальный банк, курс доллара, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари
Курс лари на пятницу – 2,8372 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 сентября в размере 2,8372 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0054 лари по отношению к доллару.