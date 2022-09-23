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"Место отдыха для всех поколений" – на окраине Тбилиси открыли бульвар
"Место отдыха для всех поколений" – на окраине Тбилиси открыли бульвар
По словам мэра, работы по озеленению и освещению осуществлены на огромной территории 23.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Новый бульвар, протяженностью в один километр, открылся в первом микрорайоне спального района Варкетили на окраине Тбилиси, сообщает мэрия столицы.В парке Риги и близлежащем бульваре, общая площадь которых составляет семь гектаров, расположены детские и спортивные площадки, фонтаны питьевой воды, павильоны для отдыха, пешеходные тропинки, системы видеонаблюдения и освещения. В центральной части парка установлен фонтан.Обновленный бульвар осмотрел мэр города Каха Каладзе.По его словам, работы по озеленению, орошению и проведению системы освещения осуществлены на огромной территории."Здесь соответствующие пространства созданы для представителей всех поколений. Я очень рад, что в Самгорском районе осуществился такой хороший проект", – отметил Каладзе.Садоводам выделили 62 тысячи квадратных метров земельного участка для того, чтобы они посадили траву и около 2,8 тысячи зеленых саженцев.Обновление парка Риги завершилось в прошлом году, а реконструкция близлежащего парка частично осуществилась в 2021 году, а в этом году полностью завершилась.Общая стоимость работ достигла более 9,7 миллиона лари (3,4 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси

"Место отдыха для всех поколений" – на окраине Тбилиси открыли бульвар

11:24 23.09.2022 (обновлено: 11:31 23.09.2022)
© Courtesy of Tbilisi City Hall Открытие нового бульвара в Варкетили
Открытие нового бульвара в Варкетили - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2022
© Courtesy of Tbilisi City Hall
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По словам мэра, работы по озеленению и освещению осуществлены на огромной территории
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Новый бульвар, протяженностью в один километр, открылся в первом микрорайоне спального района Варкетили на окраине Тбилиси, сообщает мэрия столицы.
В парке Риги и близлежащем бульваре, общая площадь которых составляет семь гектаров, расположены детские и спортивные площадки, фонтаны питьевой воды, павильоны для отдыха, пешеходные тропинки, системы видеонаблюдения и освещения. В центральной части парка установлен фонтан.
© Courtesy of Tbilisi City Hall Открытие нового бульвара в Варкетили
Открытие нового бульвара в Варкетили - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2022
Открытие нового бульвара в Варкетили
© Courtesy of Tbilisi City Hall
Обновленный бульвар осмотрел мэр города Каха Каладзе.

"В Самгорском районе мы осуществили еще один очень хороший проект. Конкретно это продолжение сквера Риги, который прекрасен. Мы обещали местным жителям, что существующая ситуация радикально изменится. Сегодня мы видим, насколько территория приведена в порядок, озеленена и украшена", – заявил Каладзе.

По его словам, работы по озеленению, орошению и проведению системы освещения осуществлены на огромной территории.
"Здесь соответствующие пространства созданы для представителей всех поколений. Я очень рад, что в Самгорском районе осуществился такой хороший проект", – отметил Каладзе.
© Courtesy of Tbilisi City Hall Открытие нового бульвара в Варкетили
Открытие нового бульвара в Варкетили - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2022
Открытие нового бульвара в Варкетили
© Courtesy of Tbilisi City Hall
Садоводам выделили 62 тысячи квадратных метров земельного участка для того, чтобы они посадили траву и около 2,8 тысячи зеленых саженцев.
Обновление парка Риги завершилось в прошлом году, а реконструкция близлежащего парка частично осуществилась в 2021 году, а в этом году полностью завершилась.
Общая стоимость работ достигла более 9,7 миллиона лари (3,4 миллиона долларов).
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