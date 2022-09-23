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"Место отдыха для всех поколений" – на окраине Тбилиси открыли бульвар

"Место отдыха для всех поколений" – на окраине Тбилиси открыли бульвар

По словам мэра, работы по озеленению и освещению осуществлены на огромной территории 23.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Новый бульвар, протяженностью в один километр, открылся в первом микрорайоне спального района Варкетили на окраине Тбилиси, сообщает мэрия столицы.В парке Риги и близлежащем бульваре, общая площадь которых составляет семь гектаров, расположены детские и спортивные площадки, фонтаны питьевой воды, павильоны для отдыха, пешеходные тропинки, системы видеонаблюдения и освещения. В центральной части парка установлен фонтан.Обновленный бульвар осмотрел мэр города Каха Каладзе.По его словам, работы по озеленению, орошению и проведению системы освещения осуществлены на огромной территории."Здесь соответствующие пространства созданы для представителей всех поколений. Я очень рад, что в Самгорском районе осуществился такой хороший проект", – отметил Каладзе.Садоводам выделили 62 тысячи квадратных метров земельного участка для того, чтобы они посадили траву и около 2,8 тысячи зеленых саженцев.Обновление парка Риги завершилось в прошлом году, а реконструкция близлежащего парка частично осуществилась в 2021 году, а в этом году полностью завершилась.Общая стоимость работ достигла более 9,7 миллиона лари (3,4 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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