https://sputnik-georgia.ru/20220923/mezhdunarodnyy-literaturnyy-festival-ze-kartan-startuet-v-vysokogore-gruzii-270136719.html

Международный литературный фестиваль Ze-kartan стартует в высокогорье Грузии

Международный литературный фестиваль Ze-kartan стартует в высокогорье Грузии

Гостей фестиваля ждут интересные встречи с писателями и кинопоказы 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T08:17+0400

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грузинская литература

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Международный литературный фестиваль "Зе-картан" открывается в высокогорных районах Грузии – Шуахеви и Хуло – 23 сентября и продлится до 26 числа, сообщают организаторы."Уже десять лет нашу публику балуют встречами с выдающимися авторами, литературными вечерами, публичными лекциями, фольклорными концертами, выставками, спектаклями и кинопоказами. И в этом году нас ждут разнообразные и творчески заряженные встречи", – обещают организаторы.Так, в культурной части фестиваля в этом году покажут фильм Бесо Соломонашвили "Огород в зоне конфликта".Международный литературный фестиваль "Зе-картан" стал победителем "конкурса грантов на проведение фестивалей на административной территории Аджарской Автономной Республики", объявленного министерством образования, культуры и спорта Аджарии.

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культура, культура, грузинская культура, народное творчество и культура грузии, культурная жизнь грузии, грузия, аджария, шуахеви, фестиваль, грузинская литература