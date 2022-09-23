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Международный литературный фестиваль Ze-kartan стартует в высокогорье Грузии
Международный литературный фестиваль Ze-kartan стартует в высокогорье Грузии
Гостей фестиваля ждут интересные встречи с писателями и кинопоказы 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T08:17+0400
2022-09-23T08:17+0400
2022-09-23T08:17+0400
культура
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народное творчество и культура грузии
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Международный литературный фестиваль "Зе-картан" открывается в высокогорных районах Грузии – Шуахеви и Хуло – 23 сентября и продлится до 26 числа, сообщают организаторы."Уже десять лет нашу публику балуют встречами с выдающимися авторами, литературными вечерами, публичными лекциями, фольклорными концертами, выставками, спектаклями и кинопоказами. И в этом году нас ждут разнообразные и творчески заряженные встречи", – обещают организаторы.Так, в культурной части фестиваля в этом году покажут фильм Бесо Соломонашвили "Огород в зоне конфликта".Международный литературный фестиваль "Зе-картан" стал победителем "конкурса грантов на проведение фестивалей на административной территории Аджарской Автономной Республики", объявленного министерством образования, культуры и спорта Аджарии.
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культура, культура, грузинская культура, народное творчество и культура грузии, культурная жизнь грузии, грузия, аджария, шуахеви, фестиваль, грузинская литература
культура, культура, грузинская культура, народное творчество и культура грузии, культурная жизнь грузии, грузия, аджария, шуахеви, фестиваль, грузинская литература
Международный литературный фестиваль Ze-kartan стартует в высокогорье Грузии
Гостей фестиваля ждут интересные встречи с писателями и кинопоказы
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Международный литературный фестиваль "Зе-картан" открывается в высокогорных районах Грузии – Шуахеви и Хуло – 23 сентября и продлится до 26 числа, сообщают организаторы.
Цель мероприятия – популяризация высокогорья и мотивация творческой деятельности региона. Участниками "Зе-картан" в этом году станут писатели: Ростом Чхеидзе, Шорена Лебанидзе, Бату Данелия, Ива Пезуашвили, Георгий Арабули и многие другие.
"Уже десять лет нашу публику балуют встречами с выдающимися авторами, литературными вечерами, публичными лекциями, фольклорными концертами, выставками, спектаклями и кинопоказами. И в этом году нас ждут разнообразные и творчески заряженные встречи", – обещают организаторы.
Так, в культурной части фестиваля в этом году покажут фильм Бесо Соломонашвили "Огород в зоне конфликта".
Международный литературный фестиваль "Зе-картан" стал победителем "конкурса грантов на проведение фестивалей на административной территории Аджарской Автономной Республики", объявленного министерством образования, культуры и спорта Аджарии.