https://sputnik-georgia.ru/20220923/nepogoda-sozdala-problemy-na-zapade-gruzii-270707695.html
Непогода создала проблемы на западе Грузии
Непогода создала проблемы на западе Грузии
Местные власти обещают устранить проблемы до конца дня 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T13:47+0400
2022-09-23T13:47+0400
2022-09-23T13:56+0400
новости
происшествия
грузия
озургети
тбилиси
гурия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259874588_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_cffb6b4f4b6715252c0196e408267dcd.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Жители Озургетского района (регион Гурия) на западе страны борются с последствиями проливного дождя, сообщила телекомпания "Рустави 2".В городе Озургети повалены несколько деревьев, из-за чего проезжая часть дороги перекрыта, повреждены линии электропередач.В эти минуты на месте мобилизованы соответствующие службы мэрии города, которые с помощью спецтехники расчищают дорогу.В мэрии Озургети обещают, что к концу дня проблемы будут ликвидированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
озургети
тбилиси
гурия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259874588_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_788796bfd431824bacf818139b9ab9c3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия, озургети, тбилиси, гурия
новости, происшествия, грузия, озургети, тбилиси, гурия
Непогода создала проблемы на западе Грузии
13:47 23.09.2022 (обновлено: 13:56 23.09.2022)
Местные власти обещают устранить проблемы до конца дня
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
Жители Озургетского района (регион Гурия) на западе страны борются с последствиями проливного дождя, сообщила телекомпания "Рустави 2
".
В городе Озургети повалены несколько деревьев, из-за чего проезжая часть дороги перекрыта, повреждены линии электропередач.
В эти минуты на месте мобилизованы соответствующие службы мэрии города, которые с помощью спецтехники расчищают дорогу.
В мэрии Озургети обещают, что к концу дня проблемы будут ликвидированы.