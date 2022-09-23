https://sputnik-georgia.ru/20220923/nepogoda-sozdala-problemy-na-zapade-gruzii-270707695.html

Непогода создала проблемы на западе Грузии

Непогода создала проблемы на западе Грузии

Местные власти обещают устранить проблемы до конца дня 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T13:47+0400

2022-09-23T13:47+0400

2022-09-23T13:56+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Жители Озургетского района (регион Гурия) на западе страны борются с последствиями проливного дождя, сообщила телекомпания "Рустави 2".В городе Озургети повалены несколько деревьев, из-за чего проезжая часть дороги перекрыта, повреждены линии электропередач.В эти минуты на месте мобилизованы соответствующие службы мэрии города, которые с помощью спецтехники расчищают дорогу.В мэрии Озургети обещают, что к концу дня проблемы будут ликвидированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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